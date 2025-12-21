Situație fără precedent în Marea Britanie: Supermarketurile importă curcani din UE pentru a acoperi cererea de Crăciun

Asda, Lidl și Morrisons au început să vândă cantități limitate de curcani importați din UE, situație descrisă de surse din industrie drept una fără precedent. Măsura a fost luată pentru a evita golirea rafturilor în perioada sărbătorilor, în contextul unui sezon dificil pentru crescătorii britanici de păsări.

Retailerii susțin că produsele proprii, proaspete și congelate, rămân în continuare exclusiv din Marea Britanie, însă anumite branduri cunoscute provin din Polonia sau din alte state europene. Importurile reprezintă mai puțin de 10% din totalul curcanilor estimați pentru vânzare în acest sezon.

Alte lanțuri, precum Marks & Spencer, Tesco, Sainsbury’s sau Co-op, au anunțat că vând doar curcani proveniți din Marea Britanie sau Irlanda, subliniind angajamentul față de fermierii locali.

Reprezentanții Co- op au declarat că sprijinirea producătorilor britanici este esențială, mai ales într-un an marcat de presiuni majore asupra fermelor de curcani.

Potrivit Consiliului Britanic al Păsărilor, sezonul de gripă aviară este mult mai sever decât anul trecut.

În mai puțin de trei luni, au fost confirmate aproximativ 70 de focare în Regatul Unit, aproape de totalul înregistrat pe parcursul întregului sezon precedent.

Peste 300.000 de păsări, inclusiv curcani, pui și rațe, au fost sacrificate până acum.

Conform The Guardian, autoritățile au impus măsuri stricte de carantină, iar crescătorii au fost obligați să țină păsările în spații închise, pentru a limita răspândirea virusului.

În acest context, micii comercianți ar putea întâmpina dificultăți în aprovizionare sau ar putea fi nevoiți să majoreze prețurile.