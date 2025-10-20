Soros se pregătește de confruntarea finală cu Trump

La scurt timp după ce un oficial al Departamentului Justiției le-a cerut procurorilor să investigheze rețeaua filantropică a miliardarului George Soros, Alex Soros i-a spus unui prieten, în glumă, că situația îi amintește de un vechi citat, atribuit staliniștilor: „Indică-ne omul și îți găsim noi legea să-l condamnăm!”

Astăzi, Donald Trump și aliații săi republicani îi acuză pe George și Alex Soros - alături de alți mari donatori democrați - că ar finanța proteste violente și ar fi implicați în activități ilegale, acuzații respinse ferm de fundațiile vizate.

Pe lângă investigațiile anunțate de Departamentul Justiției, administrația Trump pregătește modificări la nivelul Serviciului Fiscal Intern (IRS), care ar permite lansarea mai facilă a unor anchete penale împotriva organizațiilor cu orientare progresistă, inclusiv a „Open Society Foundations” („Fundația pentru o Societate Deschisă”), rețeaua finanțată de Soros.

Oficialii fundației susțin că toate activitățile lor sunt legale și atent documentate. Ei spun că, până în prezent, nu au fost contactați de autorități. Mai mult, în pofida presiunilor existente, fundația continuă să acorde granturi în valoare de milioane de dolari.

Avocații „Open Society” au început deja să pregătească documente juridice, în eventualitatea unei anchete inițiate de către IRS.

În paralel, o coaliție de ONG-uri progresiste avertizează Congresul că administrația ar putea folosi aceste investigații pentru a convinge instituțiile financiare să blocheze conturile unor mari donatori democrați - inclusiv Soros - ceea ce ar putea afecta serios campaniile electorale ale Partidului Democrat la alegerile din 2026.

Un element suplimentar de tensiune este faptul că planurile de reformă fiscală sunt susținute de un consilier al secretarului Trezoreriei, Scott Bessent - fost director al fondului speculativ al lui Soros.

Alex Soros, 39 de ani, a preluat anul trecut conducerea imperiului filantropic al tatălui său și a super PAC-ului afiliat. Potrivit unor surse, „Open Society” este pe cale să acorde granturi de aproximativ 1,4 miliarde de dolari în 2025. Finanțările merg către sute de organizații - de la „Planned Parenthood” în SUA la proiecte dedicate combaterii efectelor schimbărilor climatice în Africa.

„Nu vom fi intimidați să tăcem.”, declara recent Binaifer Nowrojee, președinta „Open Society Foundations”.

George Soros a mai donat recent 10 milioane de dolari pentru campania democraților din California, care urmărește redesenarea hărții electorale a statului - un demers menit să contracareze acțiuni similare ale republicanilor în alte regiuni. Este cea mai mare contribuție individuală făcută până acum pentru acest proiect.

George și Alex Soros au fost, de-a lungul anilor, ținta unor atacuri și amenințări. În 2018, un dispozitiv exploziv a fost descoperit în cutia poștală a reședinței lor din New York.

Donatorii democrați, în retragere

Tensiunile cu administrația Trump apar într-un moment delicat pentru Partidul Democrat. Mai mulți donatori importanți, dezamăgiți după alegerile din 2024 și îngrijorați că ar putea deveni următoarele ținte ale atacurilor politice, au redus semnificativ finanțările.

Printre ei se numără Reid Hoffman, cofondator LinkedIn, și Karla Jurvetson, miliardară din California, care în ultimii ani au donat zeci de milioane de dolari în campanii politice și cauze civice, dar au contribuit modest în 2025.

Republicanii, în schimb, au atras sume record.

În timpul primei campanii prezidențiale, Trump nu s-a concentrat asupra lui Soros. În anii următori însă, atacurile s-au intensificat.

După ce a fost pus sub acuzare, în 2023, de către procurorul Alvin Bragg, Trump l-a acuzat pe acesta că a fost „ales și finanțat de George Soros” - o referire la sprijinul acordat de „Open Society” unor grupuri progresiste, inclusiv celui care l-a susținut pe Bragg.

Recent, Trump a sugerat că George și Alex Soros ar trebui urmăriți penal în baza legii RICO.