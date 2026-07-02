Lovitură pentru milioane de turiști. Terasele restaurantelor sunt ÎNCHISE în timpul caniculei, iar vacanțele se schimbă radical

Măsura vine pe fondul valurilor de căldură tot mai intense care afectează sudul Europei și are ca principal obiectiv protejarea angajaților care lucrează în aer liber, în special a ospătarilor și a personalului din industria ospitalității. Totodată, decizia va avea un impact direct asupra milioanelor de turiști care aleg Spania pentru atmosfera relaxată și mesele servite pe terase.

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Restaurantele sunt obligate să reducă sau să oprească activitatea în aer liber

Noile prevederi au fost introduse prin modificarea Acordului Național de Muncă pentru Sectorul Ospitalității (ALEH), adoptată înaintea sezonului estival, într-un moment în care meteorologii avertizau deja asupra unui nou episod de temperaturi record.

Conform noilor reguli, atunci când autoritățile meteorologice emit coduri portocalii sau roșii de caniculă, restaurantele, cafenelele și barurile care dețin terase exterioare trebuie să reducă activitatea sau chiar să suspende complet servirea clienților în spațiile deschise.

Scopul principal al măsurii este reducerea expunerii angajaților la temperaturi extreme, considerate un risc major pentru sănătate.

O schimbare majoră pentru cultura teraselor din Spania

Spania este recunoscută în întreaga lume pentru stilul său de viață bazat pe socializare în aer liber, terase animate și restaurante deschise până târziu în noapte. Tocmai de aceea, noile restricții reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani pentru industria ospitalității.

Țara a primit aproximativ 97 de milioane de turiști în 2025, iar o mare parte dintre aceștia provin din Regatul Unit, Franța și Germania. Pentru milioane de vizitatori, experiența unei vacanțe în Spania este strâns legată de mesele servite pe faleză, în piețele istorice sau pe terasele însorite.

Acum însă, în zilele în care temperaturile ating niveluri periculoase, această imagine ar putea deveni imposibil de întâlnit.

Temperaturile ajung frecvent la 45 de grade Celsius

În regiunile cele mai afectate de valurile de căldură, temperaturile depășesc în mod regulat 35 de grade Celsius și pot ajunge chiar la 45 de grade în orele după-amiezii.

În astfel de condiții, specialiștii avertizează că simpla petrecere a timpului în aer liber poate deveni periculoasă atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Persoanele vârstnice, copiii și cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare sunt considerați cei mai vulnerabili în fața temperaturilor extreme, însă riscurile sunt ridicate și pentru persoanele sănătoase care petrec multe ore în soare.

Canicula pune presiune pe spitale și serviciile de urgență

Experții în sănătate publică avertizează că valurile de căldură favorizează apariția stresului termic, a deshidratării severe și a complicațiilor cardiovasculare.

În perioadele cu temperaturi extreme, spitalele și serviciile de urgență din cele mai importante stațiuni turistice sunt deja supuse unei presiuni suplimentare, pe măsură ce numărul intervențiilor medicale crește considerabil.

Protejarea lucrătorilor din industria ospitalității a devenit astfel o prioritate pentru autoritățile spaniole, care încearcă să reducă riscurile asociate muncii desfășurate în aer liber.

De ce devin verile din Europa tot mai greu de suportat

Potrivit specialiștilor în climă, valurile de căldură care afectează Europa nu mai reprezintă fenomene izolate, ci fac parte dintr-o tendință de intensificare a temperaturilor extreme.

Experții explică faptul că încălzirea globală și modificările circulației atmosferice contribuie la apariția unor episoade de caniculă din ce în ce mai severe. Un rol important îl joacă și încălzirea accelerată a regiunii arctice, care influențează dinamica curenților atmosferici și favorizează persistența maselor de aer fierbinte deasupra continentului european, potrivit Express.

În acest context, specialiștii avertizează că verile din sudul Europei vor continua să devină mai lungi, mai fierbinți și mai dificil de suportat.

Vacanțele viitorului ar putea arăta complet diferit

Experții în domeniul schimbărilor climatice susțin că industria turismului trebuie să se adapteze rapid la noile realități.

Printre măsurile propuse se numără introducerea alertelor privind riscul de caniculă direct pe platformele de rezervări și în recomandările oficiale pentru călători, astfel încât turiștii să fie informați înainte de plecare.

De asemenea, marile orașe turistice sunt încurajate să investească în zone umbrite, spații verzi și refugii climatice care să ofere protecție în timpul zilelor cu temperaturi extreme.