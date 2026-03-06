x close
Statele Unite anunță că au scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ostilităților

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   12:45
Sursa foto: Hepta/Portavioanele americane au lansat numeroase atacuri asupra forțelor iraniene

Armata Statelor Unite a scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ofensivei lansate sâmbătă a anunțat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. Oficialul militar a anunțat că atacurile asupra marinei iraniene s-au intensificat, iar lansările de rachete balistice din Iran s-au redus.

Anunțul a fost făcut de Brad Cooper în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth. „Atacurile noastre împotriva marinei iraniene s-au intensificat. Suntem acum la peste 30 de nave scufundate, iar în ultimele ore am lovit un portavion de drone, o navă de dimensiunea unui portavion din al Doilea Război Mondial. Acesta arde chiar în acest moment”, a declarat Cooper, citat de AFP.

În plus, comandantul a mai anunțat reducerea semnificativă a capabilităților ofensive ale Teheranului, precizând că iranienii și-au redus semnificativ atâta atacurile cu rachete balistice, cât și cele cu drone.

„În ultimele 24 de ore, atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90% față de prima zi, iar atacurile cu drone cu 83%”, anunță amiralul.

Cooper a mai spus că de la începutul războiului, „peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone în întreaga regiune”.

Amiralul Cooper a declarat că operațiunea va continua cu scopul de a reduce cât mai mult capacitățile ofensive iraniene.

„Pe măsură ce trecem la următoarea fază a acestei operațiuni, vom demonta sistematic capacitățile de producție de rachete ale Iranului pentru viitor”, a spus Cooper.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: armata sua nave iraniene scufundare
