O studentă de 20 de ani a murit din cauza unui atac de astm într-un club de noapte

Deși în copilărie fusese internată cu astm, Zoe nu mai avusese atacuri de mult timp și nu avea la ea inhalatorul de urgență, notează The Independent.

Autopsia a confirmat că stopul cardiac a fost cauzat de atacul de astm.

Familia ei face acum campanie pentru conștientizarea riscurilor, după ce medicii au confirmat că dacă ar fi avut inhalatorul la ea, ar fi putut fi salvată.

Părinții Louise și Mark Nunn, împreună cu sora Lily, colaborează cu organizația Asthma + Lung UK pentru a avertiza studenții.

Statisticile din Anglia arată că toamna se înregistrează cu 70% mai multe internări de urgență pentru astm la tinerii de 15-24 de ani decât vara. În 2024, cazurile din Anglia aproape s-au triplat între august și octombrie.

Familia a donat organele lui Zoe și îndeamnă studenții cu astm să se înregistreze la un medic universitar, să poarte mereu inhalatoarele și să-și informeze prietenii despre afecțiune.

„Dacă putem convinge măcar o persoană să poarte un inhalator, putem preveni ca o altă familie să treacă prin ceea ce am trecut noi”, spune mama ei.

