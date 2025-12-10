SUA extind termenul pentru vânzarea activelor Lukoil. Gigantul rus își caută cumpărători pentru active de 22 miliarde de dolari. România, printre piesele-cheie ale tranzacției

SUA extind termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil până la 17 ianuarie 2026

Washingtonul prelungește fereastra de tranzacționare, pe fondul interesului crescând al companiilor occidentale pentru activele de 22 miliarde de dolari ale gigantului rus.

Statele Unite au decis să prelungească până la 17 ianuarie 2026 termenul-limită pentru negocierile privind vânzarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, potrivit unui comunicat publicat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, citat de Reuters. Extinderea licenței generale permite realizarea unor tranzacții suplimentare, activități de mentenanță și semnarea de contracte contingente necesare pentru finalizarea vânzărilor.

Decizia vine în contextul sancțiunilor impuse în octombrie de SUA și Marea Britanie împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, ca răspuns la invadarea Ucrainei.

Lukoil caută cumpărători pentru active de 22 miliarde de dolari

După impunerea sancțiunilor, activitatea externă a Lukoil a fost puternic afectată. Compania, responsabilă pentru aproximativ 2% din producția globală de petrol, a anunțat că este în curs de identificare a unor cumpărători pentru activele sale internaționale, care însumează 0,5% din producția mondială de petrol și sunt evaluate la aproximativ 22 miliarde de dolari, conform raportărilor contabile din 2024.

Printre potențialii cumpărători se numără ExxonMobil, Chevron și fondul american Carlyle.

Extinderea termenului cu mai bine de o lună oferă investitorilor „posibilitatea de a încheia contracte contingente pentru vânzarea activelor și de a reduce presiunea privind finalizarea tranzacțiilor”, notează Trezoreria SUA.

Rețelele Lukoil din SUA și Europa intră în vizorul investitorilor

Lukoil deține aproximativ 200 de benzinării în statele americane New Jersey, Pennsylvania și New York. În Finlanda, compania Teboil, controlată de Lukoil și operând circa 430 de benzinării, a anunțat recent că își va închide treptat operațiunile din cauza lipsei de combustibil, anticipând o viitoare vânzare.

În Europa Centrală și de Est, Lukoil rămâne un jucător major:

600 de benzinării în Turcia ,

peste 300 în România ,

o prezență puternică pe piața distribuției de combustibil din Bulgaria și Republica Moldova.

Potrivit Reuters, grupul petrolier ungar MOL este interesat să cumpere rafinăriile și rețelele Lukoil din Europa, dar și participațiile la activele de producție din Kazahstan și Azerbaidjan.

Planul Xtellus: active Lukoil în schimbul rambursării investitorilor americani

Reuters a dezvăluit că banca americană de investiții Xtellus Capital Partners a propus Trezoreriei SUA ca o parte din veniturile obținute din vânzarea activelor internaționale ale Lukoil să fie folosită pentru a compensa pierderile investitorilor americani afectați de sancțiuni.

Aceștia – printre care BlackRock, JP Morgan și Goldman Sachs – au pierdut miliarde de dolari după înghețarea și ulterior anularea acțiunilor la companiile rusești în urma invadării Ucrainei în 2022.

Conform surselor citate de Reuters, Xtellus „dorește să organizeze un schimb de titluri (swap) Lukoil deținute de investitori americani printr-o vânzare fără numerar înapoi către Lukoil, în schimbul activelor internaționale ale companiei rusești”.

Trezoreria SUA și Lukoil au refuzat să comenteze.

Xtellus, fosta subsidiară americană a VTB Capital, și-a schimbat numele după ce sancțiunile occidentale au forțat banca rusă să își închidă operațiunile din SUA. În mai, banca a achiziționat compania Serinus Energy, operator al perimetrului de hidrocarburi de la Satu Mare.

Potrivit Reuters, Xtellus îi consiliază pe miliardarul american Todd Boehly și pe Allied Investment Partners din Emiratele Arabe Unite – parteneri în tranzacția propusă.

Ce se întâmplă cu operațiunile Lukoil din România?

Lukoil deține în România o infrastructură energetică complexă:

Rafinăria Petrotel Ploiești ,

peste 300 de benzinării ,

activități de trading de țiței, gaze și produse petroliere,

distribuția de uleiuri auto,

aproape 88% din drepturile asupra unei concesiuni offshore de gaze naturale din Marea Neagră.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că trei companii și-au exprimat deja interesul pentru achiziția rafinăriei Petrotel și a rețelei de benzinării.

Termenul-limită, mutat din decembrie în ianuarie

Lukoil avea termen până pe 13 decembrie pentru a-și finaliza vânzările internaționale, însă a cerut o prelungire pentru a „avea mai mult timp să lucreze la tranzacții”. Noul termen a fost stabilit pentru 17 ianuarie.

Agerpres