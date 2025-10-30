Țările de Jos. Partidul de centru D66, pe cale să câștige alegerile în fața extremei drepte

Cu jumătate dintre voturi numărate joi dimineață, D66 era proiectat să câștige 27 de locuri în Camera Inferioară de 150 de membri, în timp ce Partidul Libertății (PVV) condus de Wilders avea 25 de locuri, potrivit Reuters.

Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, și-a câștigat popularitatea promițând să rezolve criza locuințelor, să investească în educație și să gestioneze problema imigrației.

Wilders, cunoscut pentru poziția sa anti-islam și aflat sub protecție permanentă din cauza amenințărilor cu moartea, a declarat că este puțin probabil să facă parte din următorul guvern, urmând să continue din opoziție.

Formarea unei coaliții va fi dificilă, fiind necesare cel puțin patru partide pentru a ajunge la majoritatea de 76 de locuri. O posibilă alianță ar putea include D66, Partidul Creștin-Democrat, VVD și Partidul Verzilor-Laburist. Negocierile pentru stabilirea guvernului ar putea dura câteva luni.

Frans Timmermans a demisionat din funcția de lider al Verzilor-Laburiști după un rezultat dezamăgitor, partidul fiind proiectat să scadă de la 25 la 20 de locuri.

