Tehnologie revoluționară: Autostrada unde mașinile electrice se încarcă din mers

Proiectul pilot de pe State Road 516 din Florida, SUA, lung de 7 km, între comitatele Lake și Orange, integrează bobine inductive pe 1,2 km pentru camioane și flote comerciale, notează observatornews.ro.

Tehnologia revoluționară DWPT

Sistemul Dynamic Wireless Power Transfer generează un câmp magnetic sub asfalt, captat de bobinele receptorilor vehiculelor compatibile, oferind până la 200 kW – echivalentul stațiilor rapide de încărcare.

Testele inițiale, planificate pentru vara lui 2026, vizează reducerea timpilor de staționare și a emisiilor în transportul greu, eliminând bariera autonomiei limitate.

Avantaje pentru logistică și mediu

Camioanele electrice vor opera cu baterii mai mici și costuri reduse, accelerând tranziția la emisii zero.

Autoritățile din Florida mizează pe eficiență comercială, cu beneficii imediate pentru livrări urbane și grele.

Ce se întâmplă în Europa

Și Europa testează drumuri electrificate: Italia pe A35 BreBeMi, Germania pe A6 Bavaria, Franța pentru camioane și Suedia cu 3.000 km planificați până în 2035.