Teroare în SUA: Omul lui Trump, împușcat la o universitate în Utah

„Confirmăm că a fost împușcat și ne rugăm pentru Charlie”, a declarat Aubrey Laitsch, directorul de relații publice al Turning Point USA.

Videoclipurile postate pe rețelele sociale de către Universitatea Utah Valley îl arată pe Kirk vorbind într-un microfon portabil, în timp ce stătea sub un cort alb pe care erau inscripționate sloganurile „The American Comeback” și „Prove Me Wrong”. Se aude un singur foc de armă și se vede cum Kirk ridică mâna dreaptă, în timp ce un volum mare de sânge țâșnește din partea stângă a gâtului său. Se aud spectatori șocați care gem și țipă, înainte ca oamenii să înceapă să fugă.

AP a putut confirma că videoclipurile au fost filmate în curtea Sorensen Center din campusul Universității Utah Valley.

Kirk vorbea la o dezbatere organizată de organizația sa politică non-profit. Evenimentul a stârnit opinii împărțite în campus. O petiție online care cerea administratorilor universității să-i interzică lui Kirk să apară a strâns aproape 1.000 de semnături. Universitatea a emis săptămâna trecută o declarație în care invoca drepturile din Primul Amendament și își afirma „angajamentul față de libertatea de exprimare, cercetarea intelectuală și dialogul constructiv”.

Președintele Donald Trump și o serie de oficiali republicani aleși au oferit rugăciuni pentru Kirk pe rețelele de socializare.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!”, a postat Trump pe Truth Social.

Kirk este unul dintre cei mai cunoscuți activiști pro-Trump și personalități media conservatoare din Statele Unite. El a adunat milioane de susținători și a cofondat în 2012 Turning Point USA, o organizație care promovează politica conservatoare în licee și universități.

FBI monitorizează incidentul de la Utah Valley University, a declarat directorul agenției, Kash Patel.

„Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați. Agenții vor fi rapid la fața locului, iar FBI sprijină pe deplin răspunsul și ancheta în desfășurare”, a spus Patel într-o postare pe X.

Chiar înainte de atac, Kirk a scris despre evenimentul de la universitate: „Utah Valley University este ÎNCINS și PREGĂTIT pentru prima oprire la întoarcerea American Comeback Tour”, a postat acesta pe X.

Guvernatorul Utahului, Spencer Cox, a declarat că este informat de forțele de ordine în legătură cu incidentul care îl vizează pe Kirk.

„Cei responsabili vor fi trași la răspundere pe deplin. Violența nu are loc în viața noastră publică. Americanii de orice orientare politică trebuie să se unească în condamnarea acestui act. Rugăciunile noastre sunt pentru Charlie, familia sa și toți cei afectați”, a spus Cox, potrivit CNN

Împușcăturile au loc pe fondul unei intensificări a violenței politice în Statele Unite, în toate părțile spectrului ideologic. Atacurile includ asasinarea unei deputate din statul Minnesota și a soțului acesteia la domiciliul lor în luna iunie, incendierea cu bombe incendiare a unei parade din Colorado pentru a cere eliberarea ostaticilor de către Hamas și incendierea casei guvernatorului statului Pennsylvania, care este evreu, în luna aprilie. Cel mai notoriu dintre aceste evenimente este împușcarea lui Trump în timpul unui miting electoral anul trecut.

Fostul congresman din Utah Jason Chaffetz, un republican care a participat la eveniment, a declarat într-un interviu acordat Fox News Channel că a auzit un foc de armă și l-a văzut pe Kirk retrăgându-se.

„Părea să fie un foc tras de aproape”, a spus Chaffetz, care părea șocat în timp ce vorbea.

El a spus că la eveniment era o prezență redusă a poliției și că Kirk avea o anumită protecție, dar insuficientă.

„Utah este unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă”, a spus el. „Așa că pur și simplu nu avem astfel de lucruri”.

Turning Point a fost fondată în suburbia Chicago în 2012 de Kirk, pe atunci în vârstă de 18 ani, și William Montgomery, un activist al mișcării Tea Party, pentru a propovădui în campusurile universitare impozite mici și un guvern limitat. Nu a fost un succes imediat.

Dar zelul lui Kirk de a se confrunta cu liberalii din mediul academic a câștigat în cele din urmă un grup influent de finanțatori conservatori.

În ciuda îndoielilor inițiale, Turning Point l-a susținut cu entuziasm pe Trump după ce acesta a câștigat nominalizarea Partidului Republican în 2016. Kirk a fost asistent personal al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, în timpul alegerilor generale.

În scurt timp, Kirk a devenit o prezență obișnuită la televiziunea prin cablu, unde s-a implicat în războaiele culturale și l-a lăudat pe președintele de atunci. Trump și fiul său erau la fel de efuziuni și vorbeau adesea la conferințele Turning Point.

