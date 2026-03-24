Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump dezvăluie că americanii și iranienii au început discuțiile oficiale

Trump dezvăluie că americanii și iranienii au început discuțiile oficiale

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   21:18
Trump dezvăluie că americanii și iranienii au început discuțiile oficiale
Sursa foto: Hepta

 Statele Unite negociază "în acest moment" cu Iranul o încetare a focului în războiul dintre cele două ţări, a declarat marţi preşedintele Donald Trump, relatează AFP.

"Ceea ce am spus ieri a fost absolut adevărat. Suntem în negocieri în acest moment", a declarat preşedintele american, precizând că la aceste discuţii participă emisarul său Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner, vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că operaţiunile militare americane împotriva Iranului continuă "fără încetare", în timp ce Donald Trump explorează calea diplomatică.

"În timp ce preşedintele Trump şi negociatorii săi explorează această noua cale diplomatică, Operaţiunea Epic Fury continuă fără încetare pentru a atinge obiectivele militare stabilite de comandantul-şef şi de Pentagon", a afirmat Karoline Leavitt într-un comunicat

.AGERPRES

Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trump discutii oficiale Iran
