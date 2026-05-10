Trump lovește părinții care nu plătesc pensia alimentară: le retrage pașapoartele

Administrația Trump a anunțat că va începe revocarea pașapoartelor americanilor care datorează peste 2500 de dolari, ca pensie alimentară pentru copii, încercând să aplice o lege federală veche de zeci de ani, anunță The New York Times.

Președintele Bill Clinton a semnat Legea privind responsabilitatea personală și oportunitățile de muncă în 1996, o lege care a introdus modificări semnificative ale sistemului federal de asistență socială.

Printre aceste modificări s-a numărat și o prevedere conform căreia Departamentul de Stat trebuie notificat cu privire la persoanele cu datorii restante la pensia alimentară pentru copii. Aceasta prevedea că secretarul de stat „poate revoca, restricționa sau limita un pașaport emis anterior unei astfel de persoane”.

Într-o declarație, Departamentul de Stat a declarat că agenția „folosește instrumente de bun simț pentru a sprijini familiile americane și a consolida respectarea legilor americane”, adăugând că revocarea pașapoartelor „susține bunăstarea copiilor americani prin impunerea unor consecințe reale pentru neplata pensiei alimentare în temeiul legislației federale existente”.

Nu este clar câți cetățeni ar putea avea pașapoartele revocate în temeiul acestei politici sau când ar începe aplicarea legii.

Legea din epoca Clinton nu a fost aplicată cu strictețe în trecut, iar aplicarea acesteia s-a concentrat, de obicei, pe împiedicarea celor cu datorii la pensia alimentară să reînnoiască sau să solicite un nou pașaport.

De exemplu, în cazul Eudene Eunique din 1998, doamnei Eunique i s-a refuzat pașaportul după ce Departamentul de Sănătate și Servicii Umane a raportat Departamentului de Stat că datora fostului ei soț peste 20.000 de dolari reprezentând pensie alimentară. Doamna Eunique a dat în judecată un tribunal federal , argumentând că legea îi încălca dreptul de a călători, prevăzut la al Cincilea Amendament. Curtea de Apel a celui de-al Nouălea Circuit a decis în cele din urmă împotriva ei și a confirmat legea în 2002.

Departamentul de Stat a estimat că „regula pașapoartelor” a dus la colectarea a peste 382 de milioane de dolari în plăți de întreținere pentru copii de la introducerea sa.

Agenția a raportat, de asemenea, că urmărește 4,3 milioane de persoane cu datorii restante pentru întreținerea copiilor și că aproape 100 de cereri de pașaport sunt respinse zilnic din cauza pensiei alimentare.

Au existat mai multe eforturi legislative pentru a înăspri aplicarea „regulii pașaportului”. O lege din 2005 a redus pragul de executare de la 5.000 de dolari reprezentând pensie alimentară neplătită pentru copii. la 2.500 de dolari. Un alt proiect de lege din 2007 a urmărit să facă revocarea pașaportului obligatorie , mai degrabă decât la discreția Departamentului de Stat, dar acesta nu a fost niciodată adoptat.

