Trump despre migrație: Țările voastre se duc în iad

Președintele SUA părea să se adreseze țărilor europene, menționând Germania, Grecia și Elveția.

Trump a acuzat mai multe țări că participă la un „experiment cu frontiere deschise”, deși toate au legi stricte privind migrația.

„Țările voastre se duc în iad. În America am luat măsuri hotărâte pentru a închide rapid migrația necontrolată: odată ce am început să reținem și să deportăm pe toți cei care treceau granița și să eliminăm străinii ilegali din Statele Unite, pur și simplu nu au mai venit”, a spus el.

Trump a lăudat, de asemenea, loviturile militare americane împotriva presupusului trafic de droguri din Caraibe, despre care organizațiile pentru drepturile omului spun că constituie ucideri extrajudiciare.

„Fiecărui ticălos terorist care contrabandează droguri otrăvitoare în Statele Unite ale Americii, vă avertizez că vă vom anihila complet”, a afirmat el.

(sursa: Mediafax)