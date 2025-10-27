x close
Trump povestește cum a sacrificat o partidă de golf, ca să facă pace în Asia

de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   09:30
Sursa foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a confiscat întreaga atenție la ceremonia din Kuala Lumpur, de la sfârșitul săptămânii, unde Thailanda și Cambodgia au semnat un nou acord privind disputa lor de frontieră.

Liderul de la Casa Albă a prezentat documentul drept „Acordul de Pace de la Kuala Lumpur”, susținând că implicarea sa diplomatică a fost decisivă, încă din timpul unei vizite la terenul său de golf din Scoția: „Am spus că asta e mult mai important decât o partidă de golf. Aș fi putut să mă distrez mult, dar asta e mult mai distractiv, să salvezi oameni și să salvezi țări”.

Trump a afirmat că administrația sa a pus capăt „la opt războaie în opt luni” și a cerut ca eforturile sale de mediere să fie recunoscute drept o reușită istorică.

În realitate, cele două țări semnaseră deja un armistițiu în luna iulie, proces considerat la acel moment drept accelerat de presiunea diplomatică americană. Noul acord nu aduce însă o soluție definitivă asupra liniei de graniță, dispută care a generat tensiuni și ciocniri armate în ultimii ani.

Documentul prevede retragerea armamentului greu din zona contestată, crearea unei echipe de observatori și implementarea unui mecanism comun de curățare a minelor.

Diplomații thailandezi consideră că implicarea Washingtonului ar putea contribui la respectarea înțelegerii, însă avertizează că neînțelegerile profunde privind frontiera rămân nerezolvate și riscă să reizbucnească.

Subiecte în articol: donald trump pace asia golf
