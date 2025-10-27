Trump povestește cum a sacrificat o partidă de golf, ca să facă pace în Asia

Liderul de la Casa Albă a prezentat documentul drept „Acordul de Pace de la Kuala Lumpur”, susținând că implicarea sa diplomatică a fost decisivă, încă din timpul unei vizite la terenul său de golf din Scoția: „Am spus că asta e mult mai important decât o partidă de golf. Aș fi putut să mă distrez mult, dar asta e mult mai distractiv, să salvezi oameni și să salvezi țări”.

Trump a afirmat că administrația sa a pus capăt „la opt războaie în opt luni” și a cerut ca eforturile sale de mediere să fie recunoscute drept o reușită istorică.

În realitate, cele două țări semnaseră deja un armistițiu în luna iulie, proces considerat la acel moment drept accelerat de presiunea diplomatică americană. Noul acord nu aduce însă o soluție definitivă asupra liniei de graniță, dispută care a generat tensiuni și ciocniri armate în ultimii ani.

Documentul prevede retragerea armamentului greu din zona contestată, crearea unei echipe de observatori și implementarea unui mecanism comun de curățare a minelor.

Diplomații thailandezi consideră că implicarea Washingtonului ar putea contribui la respectarea înțelegerii, însă avertizează că neînțelegerile profunde privind frontiera rămân nerezolvate și riscă să reizbucnească.