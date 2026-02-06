Trump îl susține pe Viktor Orbán înaintea alegerilor decisive din Ungaria

Anunțul a fost pus de Trump pe platforma sa, Truth Social. Postarea vine într-un moment crucial pentru liderul de la Budapesta, care se confruntă cu cea mai serioasă provocare electorală din ultimii zece ani, arată Euronews.

Deși Orbán conduce Ungaria din 2010, beneficiind de majorități solide, sondajele recente indică o schimbare a trendului. Partidul de opoziție Tisza, condus de tânărul conservator Péter Magyar, a reușit să atragă voturile nemulțumite de actuala guvernare. Conform datelor furnizate de 21 Research Center, Tisza ar beneficia de aproximativ 35% din intențiile de vot. În acest timp, coaliția aflată la putere, Fidesz–KDNP, se situează în jurul a 28%. Această diferență, deși nu este una categorică, reflectă o cursă mult mai strânsă decât în ciclurile electorale anterioare.

„L-am susținut cu mândrie pe Viktor la alegerile din 2022 și este o onoare să o fac din nou”, a scris Trump pe rețeaua de socializare. El l-a descris pe Orbán drept „un prieten adevărat, un luptător și un învingător”. Fostul președinte a lăudat în special poziția fermă a premierului ungar privind migrația ilegală, un subiect prioritar pentru ambii politicieni.

Această susținere se înscrie într-un istoric al lui Trump de a-și exprima sprijinul pentru liderii conservatori cu viziuni similare în afara Statelor Unite. În trecut, el a susținut candidați de dreapta în Japonia și Argentina, ambii reușind să câștige alegerile.

Relația dintre cei doi lideri este în continuă dezvoltare. În ianuarie, Trump i-a trimis lui Orbán o scrisoare în care a evocat posibilitatea unei vizite în Ungaria înainte de scrutin. Totuși nu a fost stabilită încă, o dată oficială. Premierul ungar a declarat recent că încearcă să-l „aducă” pe Trump la Budapesta. El a sugerat chiar organizarea unui posibil summit de pace care să implice Statele Unite, Rusia și Ucraina.

Aceste declarații au atras atenția pe plan internațional, având în vedere rolul distinct pe care Budapesta l-a jucat în politica europeană privind războiul din Ucraina.

Alegerile din aprilie sunt privite nu doar ca un test pentru viitorul politic al lui Orbán. Ele reprezintă și un indicator al direcției pe care Ungaria o va lua în cadrul Uniunii Europene. Sprijinul explicit al lui Trump adaugă o dimensiune internațională campaniei, având potențialul de a mobiliza electoratul conservator, dar și de a consolida opoziția.

