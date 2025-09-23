Trump le cere ţărilor europene să impună Rusiei aceleaşi sancţiuni ca SUA, indiferent de interesele lor

"Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei (europenii) cumpără petrol şi gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este ruşinos pentru ei, este foarte ruşinos", a spus Trump de la tribuna ONU. "Gândiţi-vă că ei finanţează un război împotriva lor înşişi!", a încercat el să argumenteze, susţinând că este "inexcuzabil" comportamentul acelor ţări membre NATO care continuă să cumpere produse energetice din Rusia.



"Europa trebuie să se străduiască mai mult (...) Trebuie să înceteze imediat să mai cumpere energie rusească. Altfel ne pierdem cu toţii timpul. Aşadar sunt pregătit să discut despre asta. O vom discuta astăzi cu toate naţiunile europene reunite aici", a indicat preşedintele american.



Iar "dacă Rusia nu este pregătită să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, Statele Unite sunt deplin pregătite să impună o rundă foarte puternică de taxe vamale, care, cred eu, vor opri foarte rapid vărsarea de sânge", a amintit mai departe Trump intenţiile sale privind noi sancţiuni împotriva Rusiei, dar posibil şi împotriva statelor care cumpără petrol rusesc şi pe care le-a ameninţat deja cu taxe vamale secundare.



Dar, pentru ca aceste sancţiuni să fie eficiente, toate naţiunile europene "ar trebui să se alăture şi să adopte exact aceleaşi măsuri", a insistat Trump, reafirmând de fapt poziţii deja exprimate anterior, unele dintre ele nefiind într-totul acceptabile pentru ţările europene susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia. El a cerut astfel Uniunii Europene să impună taxe vamale Indiei şi Chinei, principalele ţări cumpărătoare de petrol rusesc, solicitare faţă de care blocul comunitar manifestă rezerve, având în vedere interesele sale comerciale.



Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancţiuni Moscovei atât timp cât unii aliaţi continuă să cumpere petrol rusesc.



În cadrul UE, Ungaria şi Slovacia, exact ţările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte ţări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.



Statele UE au diminuat masiv şi achiziţiile de gaz rusesc, Comisia Europeană planificând chiar eliminarea totală a acestor importuri din Rusia, înlocuite în mare parte de gazul natural lichefiat (GNL) importat din SUA, mai scump decât cel rusesc.



În cadrul NATO, Turcia îşi continuă achiziţiile de produse energetice din Rusia şi în plus acţionează ca intermediar în livrarea acestor produse către Europa, în stare brută sau prelucrată.



Atât SUA cât şi UE au impus sancţiuni financiare şi comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut un anumit impact asupra economiei acesteia, fără însă a reuşi să oprească războiul.



Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.AGERPRES