Avertismentul lui Tusk zguduie NATO: „Alianța riscă să se destrame”

Tusk avertizează NATO după retragerea trupelor SUA din Germania: „Trebuie să inversăm această tendință dezastruoasă”

Premierul polonez Donald Tusk lansează un avertisment dur către aliații NATO, după anunțul retragerii a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania. Liderul de la Varșovia susține că adevărata amenințare pentru comunitatea transatlantică nu vine din exterior, ci din slăbirea unității interne a alianței.

Apel ferm pentru unitatea Alianței Nord-Atlantice

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat sâmbătă la decizia Statelor Unite de a retrage un contingent semnificativ de trupe din Germania, lansând un apel clar către statele membre NATO pentru consolidarea coeziunii alianței.

Mesajul liderului polonez vine într-un moment tensionat pentru relațiile transatlantice, marcate de decizii unilaterale și divergențe politice tot mai vizibile între Washington și partenerii europeni.

„Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre. Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă”, a transmis Donald Tusk într-o postare publicată pe platforma X.

Retragerea trupelor SUA, un semnal de alarmă pentru Europa

Decizia Pentagonului de a retrage aproximativ 5.000 de militari americani din Germania a fost percepută drept o mișcare strategică cu implicații majore asupra securității europene. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, retragerea ar urma să fie finalizată într-un interval de șase până la 12 luni.

Germania găzduiește în prezent circa 35.000 de militari americani activi, ceea ce o face principalul hub militar al SUA în Europa. Reducerea acestui număr ar readuce prezența militară americană la nivelurile de dinainte de 2022, înainte de escaladarea conflictului din Ucraina.

Această decizie este considerată de mulți analiști drept un pas înapoi în angajamentul american față de securitatea europeană, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice generate de Rusia.

NATO, luată prin surprindere de decizia Washingtonului

Reacțiile din cadrul NATO sugerează că anunțul Washingtonului nu a fost coordonat în mod semnificativ cu aliații europeni. Un purtător de cuvânt al alianței a declarat că organizația „colaborează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind prezența militară în Germania”.

Această lipsă de coordonare ridică semne de întrebare privind comunicarea și solidaritatea în interiorul NATO, alimentând temerile exprimate de Donald Tusk privind o posibilă fragmentare a alianței.

Tensiuni politice între SUA și Germania

Decizia retragerii trupelor vine pe fondul unor tensiuni diplomatice crescute între Washington și Berlin. La începutul săptămânii, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de Iran în contextul negocierilor internaționale.

Replica fostului președinte american Donald Trump nu a întârziat să apară, acesta criticându-l dur pe liderul german: „nu știe despre ce vorbește”. La scurt timp după acest schimb de replici, a fost avansat scenariul retragerii trupelor americane din Germania.

În paralel, Washingtonul a anunțat și intenția de a majora taxele vamale pentru importurile auto din Uniunea Europeană cu 25%, o decizie care ar putea afecta grav economia germană și relațiile comerciale transatlantice.

Impactul asupra securității europene

Pentru statele din Europa Centrală și de Est, inclusiv Polonia, prezența militară americană reprezintă un pilon esențial al securității regionale. Reducerea acesteia ar putea crea un sentiment de vulnerabilitate în fața amenințărilor externe, în special din partea Rusiei.

În acest context, mesajul lui Donald Tusk capătă o importanță strategică majoră. Liderul polonez atrage atenția că pericolul real nu este reprezentat doar de adversarii externi, ci și de slăbirea relațiilor dintre aliați.

Agerpres si Mediafax