Lovituri fără precedent: Ucraina atacă adânc în Rusia, iar Moscova se teme pentru parada de 9 mai

Atac fără precedent în inima Rusiei și tensiuni maxime înainte de parada de 9 mai. Ucraina lovește la peste 1.000 km, Moscova devine fortăreață

Escaladare majoră în războiul dintre Rusia și Ucraina, cu lovituri în adâncimea teritoriului rus și atacuri devastatoare asupra orașelor ucrainene, potrivit CNN. În paralel, Moscova se pregătește pentru parada de 9 mai sub măsuri de securitate fără precedent, în timp ce liderii celor două țări anunță armistiții unilaterale.

Ucraina lovește adânc în Rusia: morți și zeci de răniți

Două persoane au fost ucise și alte 34 rănite, inclusiv un copil, după un atac cu rachete și drone lansat de Ucraina asupra regiunii Chuvashia, situată la peste 1.000 de kilometri de graniță. Este unul dintre cele mai îndepărtate atacuri ucrainene pe teritoriul Rusiei de la începutul conflictului.

Autoritățile ruse au declarat stare de urgență, iar Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că a interceptat nu mai puțin de 289 de drone într-o singură noapte. În paralel, o alertă de rachete a fost emisă și în regiunea Khanty-Mansiysk, la aproximativ 1.900 de kilometri de Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că atacurile au vizat inclusiv obiective ale complexului militar-industrial rus, susținând că acestea reprezintă un „răspuns justificat” la bombardamentele rusești.

Moscova, sub asediu: apărare antiaeriană masivă și internet restricționat

În contextul acestor atacuri tot mai îndrăznețe, Moscova se transformă într-o adevărată fortăreață înaintea paradei de Ziua Victoriei din 9 mai. Aproximativ 43 de turnuri de apărare antiaeriană au fost instalate în jurul capitalei, formând un nou inel de protecție, potrivit Mediafax.

Mai mult, autoritățile au restricționat accesul la internet mobil și mesagerie, de teama utilizării rețelelor de către drone. Măsurile au afectat aplicații esențiale precum taxiurile, serviciile bancare și platformele de comunicare.

Pentru prima dată în aproape două decenii, parada nu va include tehnică militară grea, precum tancuri sau lansatoare de rachete. Decizia reflectă atât riscurile de securitate, cât și presiunea tot mai mare exercitată de atacurile ucrainene.

Lovituri devastatoare în Ucraina: zeci de morți

În același timp, Rusia continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și peste 120 rănite într-o serie de atacuri recente.

În Zaporojie, 12 civili au murit într-un singur atac aerian, iar în Dnipro alte patru persoane și-au pierdut viața. O lovitură dublă cu rachete asupra unei instalații de gaz din Poltava a ucis cinci oameni, inclusiv doi salvatori veniți la intervenție.

Forțele ruse au lansat 11 rachete balistice și 154 de drone într-o singură noapte, vizând mai multe regiuni ucrainene, inclusiv Kiev și Harkov. Alte șase persoane au fost ucise ulterior într-un atac asupra orașului Kramatorsk.

Armistiții anunțate, dar neconfirmate reciproc

Pe fondul escaladării, Rusia a anunțat un armistițiu unilateral între 8 și 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei, solicitând Ucrainei să respecte pauza de foc.

Zelenski a declarat însă că nu a primit nicio solicitare oficială din partea Moscovei, dar a anunțat propriul armistițiu, începând din noaptea de 5 spre 6 mai.

„Viața umană este mai valoroasă decât orice celebrare”, a transmis liderul ucrainean, subliniind că Ucraina va acționa în mod reciproc.

Declarație surprinzătoare din SUA

Într-o evoluție neașteptată, fostul președinte american Donald Trump a declarat că îl „place” pe Zelenski, descriindu-l drept un lider puternic, în ciuda unor tensiuni anterioare.

Trump a subliniat capacitatea ucrainenilor de a lupta, chiar și în condiții dificile, sugerând totodată necesitatea unei soluții negociate pentru conflict.