Atașând imagini filmate cu drona ale atacurilor revendicate, HUR a declarat într-o postare pe Telegram că unitatea sa de forțe speciale „Ghost” a țintit „sistematic” sistemele rusești de apărare aeriană din Donbas în ultimele două săptămâni, distrugând două radare de joasă altitudine 48Ya6-K1 Podlet și o rampă de lansare 9A82 din complexul S-300V.

The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent afirmația HUR.

Ministerul Apărării rus nu a reacționat la raportul privind recentele daune suferite de sistemele sale de apărare aeriană în Donbas, deoarece niciuna dintre părți nu recunoaște rareori eșecurile militare.

Declarația HUR vine în contextul în care forțele ucrainene sunt încet împinse înapoi din bastioanele lor din Donbas, depășite numeric și copleșite de atacurile neîncetate ale infanteriei ruse pe tot frontul.

Deși operațiuni precum cea recentă asupra sistemelor rusești de apărare aeriană raportată de HUR pot ajuta temporar forțele ucrainene să apere sectoarele relevante ale frontului, realitatea de pe teren rămâne sumbră pentru Kiev.

Trupele ruse au intrat deja în Pokrovsk, orașul aflat de mult timp în conflict, încercuind parțial ceea ce era odată un important centru logistic ucrainean, și încearcă să se apropie și mai mult de oraș pentru a forța retragerea ucraineană.

Armata ucraineană a recunoscut, duminică, că Rusia a acumulat aproximativ 200 de militari în Pokrovsk, infiltrând mici grupuri de infanterie, raportând schimburi de focuri și lupte cu drone în oraș.

(sursa: Mediafax)