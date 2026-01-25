x close
Ultima zi a urșilor panda în Japonia. Mii de oameni s-au adunat să-i vadă înainte de a se întoarce în China

de Redacția Jurnalul    |    25 Ian 2026   •   20:00
Sursa foto: Hepta/China împrumută altor țări ursi panda însă își păstrează proprietateaa nclusiv asupra urmașilor.

Fanii japonezi ai urșilor panda s-au adunat duminică pentru ultima vizionare publică la grădina zoologică Ueno din Tokyo, înainte ca gemenii Xiao Xiao și Lei Lei să se întoarcă în China, săptămâna viitoare.

Plecarea lor de marți va lăsa Japonia fără urși panda pentru prima dată în jumătate de secol, iar șansele de a găsi un înlocuitor sunt slabe, relațiile Tokyo-ului cu Beijingul fiind la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, potrivit AP.

China a trimis pentru prima dată urși panda în Japonia în 1972, un cadou menit să marcheze normalizarea legăturilor diplomatice dintre cei doi vecini. Urșii alb-negru au cucerit imediat inimile japonezilor.

Ultimii gemeni panda care pleacă au atras mulțimi uriașe, în pofida unei limite de 1 minut per vizitator în zona panda stabilită de grădina zoologică.

Vizitatorii, mulți dintre ei purtând jucării cu tematică panda, strigă numele urșilor și folosesc smartphone-uri pentru a-i surprinde în timp ce aceștia mănâncă bambus și se plimbă. Mulți dintre cei care nu au reușit să obțină bilete pentru a vedea urșii panda au venit oricum la grădina zoologică pentru a marca ultima zi.

Beijingul împrumută urși panda altor țări dar își păstrează proprietatea, inclusiv asupra oricăror pui pe care îi produc. Xiao Xiao și sora sa, Lei Lei, s-au născut la grădina zoologică din Ueno în 2021.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, întrebat despre trimiterea de noi panda de către China în Japonia, a declarat: „Știu că panda uriași sunt iubiți, și îi invităm pe prietenii japonezi să vină să-i viziteze în China.”

