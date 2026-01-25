Ultima zi a urșilor panda în Japonia. Mii de oameni s-au adunat să-i vadă înainte de a se întoarce în China

Plecarea lor de marți va lăsa Japonia fără urși panda pentru prima dată în jumătate de secol, iar șansele de a găsi un înlocuitor sunt slabe, relațiile Tokyo-ului cu Beijingul fiind la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, potrivit AP.

China a trimis pentru prima dată urși panda în Japonia în 1972, un cadou menit să marcheze normalizarea legăturilor diplomatice dintre cei doi vecini. Urșii alb-negru au cucerit imediat inimile japonezilor.

Ultimii gemeni panda care pleacă au atras mulțimi uriașe, în pofida unei limite de 1 minut per vizitator în zona panda stabilită de grădina zoologică.

Vizitatorii, mulți dintre ei purtând jucării cu tematică panda, strigă numele urșilor și folosesc smartphone-uri pentru a-i surprinde în timp ce aceștia mănâncă bambus și se plimbă. Mulți dintre cei care nu au reușit să obțină bilete pentru a vedea urșii panda au venit oricum la grădina zoologică pentru a marca ultima zi.

Beijingul împrumută urși panda altor țări dar își păstrează proprietatea, inclusiv asupra oricăror pui pe care îi produc. Xiao Xiao și sora sa, Lei Lei, s-au născut la grădina zoologică din Ueno în 2021.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, întrebat despre trimiterea de noi panda de către China în Japonia, a declarat: „Știu că panda uriași sunt iubiți, și îi invităm pe prietenii japonezi să vină să-i viziteze în China.”