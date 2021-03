Un acord verde global

Hepta Ursula von der Leyen EU Ursula von der Leyen EU

BRUXELLES - În Europa, am auzit avertismentele despre schimbările climatice. Știm că, dacă sistemele noastre industriale, energetice, de transport și alimentare nu se schimbă, ne-am putea confrunta cu o creștere catastrofală a temperaturii de peste 3 ° C în acest secol. Pe măsură ce ne apropiam de sfârșitul anului 2020 - cel mai fierbinte an înregistrat vreodată în Europa - în Uniunea Europeană am luat o decizie colectivă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55% față de nivelurile din 1990 până în 2030. Comisia Europeană vin în completarea acestui angajament cu schimbări concrete de politică, iar Banca Europeană de Investiții susține efortul cu puterea sa financiară. Deceniul actual este un moment de relaxare pentru planeta noastră. Pentru a face față provocărilor imediate care urmează, cele două organizații ale noastre convoacă guverne, instituții internaționale și investitori pe 24 martie 2021, pentru un eveniment important: „Investiția în acțiunea climatică”. Evenimentul reunește liderii mondiali pentru a-și împărtăși planurile de implementare a politicilor necesare acasă și asigurarea coordonării internaționale. Și va căuta să ajute investitorii și liderii de afaceri să-și îmbunătățească înțelegerea mediului politic în care vor opera cel puțin în următorul deceniu. Acțiunile climatice necesită schimbări structurale de anvergură și niveluri extraordinare de investiții în întreaga lume. Numai în Europa, îndeplinirea noului obiectiv de reducere a emisiilor în 2030 va necesita anual o investiție suplimentară de 350 miliarde EUR (417 miliarde USD). Cu toate acestea, această cifră se estompează în comparație cu costurile de a nu face nimic.

Pentru a face față provocării investiționale, BEI, cel mai mare creditor multilateral din lume, a devenit Banca UE pentru Climă, alinindu-și toate activitățile cu obiectivele prezentate în acordul de la Paris. Printre altele, BEI s-a angajat să sprijine investiții de 1 trilion de euro în acțiuni climatice și sustenabilitate ecologică în următorul deceniu. Dar finanțarea singură nu ne va duce acolo unde trebuie să mergem. De asemenea, avem nevoie de o foaie de parcurs, motiv pentru care Comisia Europeană a introdus acordul verde european în decembrie 2019. Ca nouă strategie de creștere a Europei, își propune să transforme UE într-o societate mai echitabilă și mai prosperă, îndrumând tranziția către o economie mai eficientă din punct de vedere al resurselor, economie competitivă. În cele din urmă, obiectivul este atingerea emisiilor de GES net-zero până în 2050. Cu toate acestea, UE reprezintă mai puțin de 10% din emisiile globale, astfel încât acțiunea europeană singură nu va fi suficientă pentru a încetini încălzirea globală. Pentru a menține creșterea temperaturii globale cât mai aproape de 1,5 ° C, trebuie să sprijinim eforturile de decarbonizare dincolo de granițele noastre. De aceea avem nevoie de un acord verde global.

În acest scop, ne-am stabilit trei priorități de investiții. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că cele mai avansate tehnologii curate sunt îmbrățișate peste tot. În ciuda progreselor bune în ceea ce privește utilizarea energiei regenerabile, 40% din energia electrică mondială este încă generată de cărbune, cea mai murdară sursă de energie. Odată cu dezvoltarea economică vine o cerere mai mare de energie electrică și, prin urmare, responsabilitatea de a adopta soluții “greentech” și de a conecta lumea la rețele curate.

Europa este gata să investească în orice, de la programe de electrificare ecologică în Africa și proiecte de decarbonizare industrială în Asia până la implementarea bateriilor în America Latină. Și avem experiență de adaptare la schimbările climatice, împreună cu tehnologii de control al inundațiilor, instrumente avansate de prognoză a vremii și infrastructură rezistentă. Având atât mijloacele financiare, cât și cunoștințele pentru a sprijini eforturile de adaptare la schimbările climatice, BEI își va folosi resursele pentru a valorifica mai multe investiții din sectorul privat în acest domeniu critic.

A doua noastră prioritate este să investim ca niciodată în tehnologii ecologice inovatoare. O astfel de cercetare și dezvoltare este atât necesară, cât și o oportunitate enormă de piață. Deja, un grup de țări care reprezintă jumătate din emisiile mondiale de GES au adoptat obiective „net-zero”, iar altele vor urma cu siguranță. Toți vor avea nevoie de tehnologie și investiții europene pentru a ajunge acolo. Hidrogenul curat, energia regenerabilă în larg și soluțiile de stocare a energiei pot deveni sectoare de export vibrante ale UE. În cele din urmă, trebuie să îmbrățișăm ideea unei „economii circulare”. În starea actuală, scoatem mai mult din planeta noastră decât își poate permite să ne ofere, iar efectele acestei depășiri vor deveni din ce în ce mai dramatice și distructive cu fiecare an care trece. Trebuie să reducem urgent amprenta de mediu și de carbon a bunurilor pe care le consumăm. Pentru a face acest lucru, trebuie să investim în tehnologii circulare care reutilizează resursele, mai degrabă decât să producă sau să importe constant bunuri noi și să extragă tot mai multe materii prime. Economia circulară are un potențial imens nu numai pentru a reduce dependența noastră de resurse limitate, ci și pentru a crea locuri de muncă. După cum arată Europa în continuare, Acordul Verde nu este doar o politică de mediu; este o necesitate economică și geopolitică.

În urmă cu cinci ani, 196 de țări s-au reunit și au semnat acordul de la Paris, angajându-se să mențină temperatura globală medie la 2 ° C - dar de preferință 1,5 ° C - față de nivelul său preindustrial. Până în prezent, acest angajament nu a fost încă egalat cu acțiuni suficiente. Este timpul să ne ridicăm ambițiile și să accelerăm progresul. Acesta va fi mesajul nostru către lume la „Investiția în acțiuni climatice” din 24 martie.

Trebuie să ne reunim cu toții - nu doar guvernele, ci și întreprinderile, orașele, instituțiile financiare și societatea civilă - pentru a face față provocării climatice. Europa are instrumentele, abilitățile și cunoștințele pentru a da exemplu. Trebuie să traducem leadershipul nostru în materie de politici climatice în leadership pe piață pentru a asigura un acord verde global.

Să trecem la treabă!.

De Ursula von der Leyen și Werner Hoyer

Ursula von der Leyen este președinta Comisiei Europene.

Werner Hoyer este președintele Băncii Europene de Investiții.

Copyright: Project Syndicate, 2021. www.project-syndicate.org