Unul dintre suspecții jafului de la Luvru este o vedetă de social media și fost paznic de muzeu

Identificat de autoritățile judiciare drept Abdoulaye N, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost arestat la domiciliul său din Aubervilliers, suburbia de la nord de Paris unde s-a născut, la șase zile după jaful din 19 octombrie. El se confruntă cu acuzații de furt organizat și conspirație criminală, potrivit The Guardian.

Un tribunal din Paris a amânat miercuri procesul său într-un caz separat în care este acuzat de deteriorarea proprietății publice, susținând că nu au putut fi îndeplinite condițiile pentru audiere din cauza „atenției presei și a evenimentelor recente”.

Patru suspecți sunt reținuți în legătură cu furtul, inclusiv trei despre care se crede că ar fi fost membri ai bandei de patru oameni care a folosit un camion furat, cu scară extensibilă și lift de marfă, pentru a ajunge la fereastra de la primul etaj al galeriei Apollo a muzeului.

Doi membri ai bandei au spart o vitrină neasigurată și două vitrine de sticlă înainte de a coborî cu liftul și a fugi pe motocicletele conduse de ceilalți doi, într-un jaf îndrăzneț, la lumina zilei, care a durat mai puțin de șapte minute.

Au fugit cu opt piese, inclusiv un colier de smaralde și diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soții sale, Marie Louise, și o diademă încrustată cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante care au aparținut cândva soției lui Napoleon al III-lea.

Presa franceză a relatat că Abdoulaye N – al cărui ADN ar fi fost găsit pe una dintre vitrine și pe obiecte abandonate la fața locului, printre care se numărau mănuși, o vestă reflectorizantă și discuri de tăiat – este suspectat că ar fi unul dintre cei doi care au intrat prin efracție în galerie.

Ziarul Le Parisien și BFMTV au declarat că suspectul era cunoscut pe rețelele de socializare sub numele de Doudou Cross Bitume, o figură binecunoscută a cartierului care a publicat numeroase videoclipuri pe YouTube și, mai recent, pe TikTok și Instagram.

Unele videoclipuri, cu sloganul „Toujours plus près du bitume” (Întotdeauna mai aproape de asfalt), îl arată executând trucuri pe motociclete în Paris și Aubervilliers, lângă stadionul sportiv Stade de France. În altele oferă sfaturi pentru dezvoltarea musculară.

În mai multe dintre videoclipuri, Doudou Cross Bitume este prezentat conducând un Yamaha TMax, modelul deosebit de puternic de mega-scuter folosit în fuga hoților de la Luvru. Anchetatorii care lucrează la caz nu au recuperat încă bijuteriile furate.

Le Parisien a relatat că suspectul a lucrat pentru firma de logistică UPS, Toys R Us și ca agent de securitate la muzeul de artă Centrul Pompidou. Vecinii au declarat pentru ziar că este „amabil” și „decent”.

Conform mai multor publicații franceze, cazierul judiciar al lui Abdoulaye N conține 15 infracțiuni, inclusiv: deținere și transport de droguri; conducere fără permis; și punerea în pericol a altora. De asemenea, a fost condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspectul nu a declarat poliției prea multe, dar „a recunoscut parțial” implicarea sa în jaful de la Luvru. Un alt suspect în cazul Luvru, arestat săptămâna trecută, fusese condamnat pentru același jaf din 2014, a spus ea.

Beccuau a mai spus că profilurile suspecților „nu corespund cu cele pe care le asociază în general” cu crima organizată la nivel înalt, meticulos planificată, ceea ce a determinat presa franceză să speculeze că ar fi putut fi angajați de o minte necunoscută.

Suspectul urma inițial să fie judecat miercuri, sub acuzațiile minore de spargere a unei oglinzi și deteriorare a ușii celulei închisorii în care a fost deținut în 2019, ca parte a unei anchete separate de furt, care l-a achitat ulterior, a relatat Associated Press.

