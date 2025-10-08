Valentin Naumescu: „Dacă Trump va primi Nobelul pentru pace, argumentele sunt solide”

„Dacă Președintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când Președintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace, în primul an al primului său mandat. Cu franchețe, Președintele SUA de atunci a recunoscut că ‘nu e vorba de recunoașterea unor realizări în direcția păcii, ci de un stimulent pentru a acționa în viitor în acest sens’”, scrie pe Facebook Valentin Naumescu.

Oprirea războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia

Referindu-se la acțiunile recente ale lui Donald Trump, Naumescu a afirmat că „în ultimele luni, președintele Trump a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia”.

„Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunțării câștigătorului, să se anunțe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriștii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza și începutul unui nou capitol al relațiilor politice dintre palestinieni și statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă și lentă. Proiectul de acord de pace propus de Președintele Donald Trump este însă corect și binevenit și deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023”, adaugă el.

Pe plan european, consilierul prezidențial a evidențiat rolul SUA în conflictul din Ucraina.

„În privința războiului din Ucraina, în special după întâlnirea de la Washington din 18 august a Președintelui Trump cu Președintele Zelenski și cu liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean, s-a simțit îmbunătățirea relațiilor SUA-Ucraina și revenirea relațiilor transatlantice la nivelul la care putem spera în continuare la salvarea conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic, valabil după 1945. Europa a fost solidară cu Ucraina și unită în jurul președintelui Zelenski iar președintele Trump a arătat o atitudine deschisă, pozitivă și constructivă. Relațiile transatlantice SUA-Europa democratică și relațiile bilaterale americano-ucrainene au părut că funcționează din nou, ba chiar găsesc noi temeiuri, rațiuni și interese comune. Războiul continuă însă”, potrivit lui Naumescu.

Parteneriatul strategic cu SUA

În concluzie, Naumescu a subliniat importanța parteneriatului strategic: „Pentru UE și în general pentru Europa democratică, dar în particular și în mod deosebit pentru România, este esențială menținerea alianței cu SUA în cadrul unui NATO puternic și credibil, precum și funcționalitatea parteneriatului transatlantic, pe multiple planuri: strategic, politic, militar, economic, tehnologic, intelligence, academic, cultural, de mobilitate umană”.

Valentin Naumescu a fost numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025.