Vânzările ilegale de aur, noua afacere a traficanților de droguri din America de Sud

Dar există un factor nou, letal, care stimulează producția, în special în Peru: relația dintre cultivarea cocainei și exploatarea ilegală a aurului.

Este o combinație toxică care îmbogățește bandele criminale și oficialii corupți, pe măsură ce prețul aurului atinge noi maxime pe piețele mondiale. Și se înrădăcinează și în alte state – inclusiv Ecuador, Brazilia și Venezuela.

Peru, grav afectat de traficul de aur și cocaină

În iulie, ministrul de externe al Peru de atunci, Elmer Schialer, a declarat că vânzările ilegale ale aurului din Peru sunt de șapte ori mai mari decât comerțul cu cocaină.

Columbia a fost în mod tradițional epicentrul cultivării de cocaină în America de Sud. Dar producția de cocaină a crescut vertiginos în Peru, unde, potrivit Departamentului de Stat al SUA, anul trecut s-au produs peste 800 de tone.

Cultivarea de cocaină s-a extins din zonele montane îndepărtate în zonele joase ale Peru, o întindere uriașă de teren care se învecinează cu Brazilia și Columbia, unde prosperă noi variante.

Regiunea Ucayali a înregistrat cea mai mare creștere a cultivării de cocaină, precum și a pistelor de aterizare clandestine și a rutelor de ieșire a drogurilor, potrivit unui raport recent al Amazon Watch realizat de Ricardo Soberon, fost director al Devida, agenția oficială peruană care se ocupă de fluxurile ilegale de droguri.

Cercetările efectuate anul trecut de grupul de investigații Mongabay au identificat 128 de piste de aterizare clandestine construite în jungla din șase regiuni peruviene, unele dintre ele fiind înconjurate de plantații de coca.

Pandemia de COVID-19 a declanșat o răspândire exponențială a exploatării ilegale a aurului și a producției de cocaină, a declarat Dan Collins, un scriitor specializat în crima organizată din regiunea Amazonului.

Poliția a impus o carantină strictă, oferind grupurilor de crimă organizată libertate deplină pentru a-și extinde controlul teritorial, în special în zonele îndepărtate. Carantina a însemnat că mulți peruvieni, dintre care peste 70% lucrează în economia informală, au fost obligați să găsească surse alternative de venit, adesea în ocupații ilegale, a spus Collins.

Narco-mineritul îmbogățește rapid bandele criminale

Legătura dintre cultivarea de cocaină și exploatarea ilegală a aurului oferă o cale mai rapidă către bogăție pentru întreprinderile criminale din regiunea Amazonului, de la Peru și Ecuador până la Columbia și Venezuela. Aceasta este cunoscută sub numele de narco-mineritul, potrivit lui Collins.

Avantajul este simplu. Cocaina este ilegală, de la cultivare până la vânzarea pe străzi. O mare parte din aurul din Peru este extras ilegal, dar odată preleucrat este imposibil de distins de metalul legal, originea sa fiind imposibil de urmărit.

De-a lungul frontierei amazoniene dintre Peru și Columbia, membrii ai grupului rebel columbian FARC controlează producția și distribuția. De-a lungul frontierei lungi a Peru cu Brazilia, „Comando Vermelho (Comandamentul Roșu), unul dintre cele mai puternice grupuri criminale din Brazilia, s-a stabilit”, potrivit lui Collins.

Vargas, fostul ministru de interne, a declarat pentru CNN: „Comanda Roșie s-a conectat la aceste două mărfuri ale economiei ilegale și încearcă să controleze rutele și centrele de producție”.

În prezent, aceasta transportă cocaină în Brazilia pentru a alimenta piața în rapidă creștere de acolo și, între timp, alimentează ceea ce Vargas numește cea mai gravă creștere a criminalității din istoria Peruului.

Mai la est, în bazinul Amazonului, bandele columbiene colaborează cu grupurile venezuelene atât în exploatarea minieră ilegală, cât și în traficul de cocaină.

Ecuadorul a înregistrat, de asemenea, o creștere a criminalității legate de minele de aur ilegale din apropierea frontierei cu Peru, în timp ce o bandă peruană nemiloasă, care se autointitulează Guardianes de la Trocha (Gardienii Traseului), conduce o rețea de protecție la minele ilegale.

La începutul acestui an, Guardianes ar fi împușcat-o mortal pe Ana Denisse García Solsol, o personalitate proeminentă din orașul peruvian La Pampa. Procurorii locali cred că mormintele comune conțin cadavrele a peste 100 de persoane ucise de grup.

Ministerul de Interne peruvian afirmă că a eradicat aproximativ 27.000 de hectare de culturi de cocaină în primele nouă luni ale acestui an. Dar eradicarea a agravat și defrișările, împingând culturile în zone mai îndepărtate, a spus Soberon.

Policieni corupți de mafia drogurilor

Adesea, exploatarea forestieră și minieră ilegală sunt rezultatul acordării corupte de licențe și permise de către funcționari publici aleși și înalți birocrați, potrivit unui raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor.

O parte din veniturile provenite din aceste afaceri ajung în politica peruană înaintea alegerilor de anul viitor.

Vargas, fostul ministru de interne, este de acord că răspunsul la exploatarea minieră ilegală este viciat de legăturile sale cu sistemul politic.

În plus, a spus el, „lupta împotriva drogurilor a fost abandonată” în regiunile în care consumul este cel mai ridicat, inclusiv Europa și Brazilia.

„Acestea transformă țările producătoare în teren fertil pentru grupurile criminale transnaționale”.