Viktor Orban urcă în sondaje înainte de scrutinul din 2026

Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, recuperează teren în fața noului rival din opoziție, Tisza. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare 21, diferența dintre cele două partide s-a redus. Alegerile sunt așteptate să aibă loc în aprilie 2026.

Sondajul arată că Tisza este susținut de 47% dintre alegătorii care știu deja cu cine vor vota, în timp ce Fidesz are 40%. În octombrie, diferența dintre ele era de 10 puncte procentuale, deci avansul opoziției s-a redus vizibil.



Avansul Fidesz vine într-o perioadă economică dificilă, Ungaria aflându-se în stagnare pentru al treilea an consecutiv, după explozia inflației de la începutul războiului din Ucraina. Cu toate acestea, premierul a anunțat în ultimele luni o serie de programe menite să atragă electoratul. Măsurile includ credite ipotecare subvenționate, reduceri de taxe pentru familii și un supliment pentru pensionari.



Potrivit agenției de evaluare financiară S&P Global, citată de Reuters, pachetul de măsuri valorează aproximativ 2% din PIB.

„Credem că măsurile de bunăstare au un impact”, a declarat Daniel Rona, directorul Centrului de Cercetare 21. El a subliniat că sprijinul pentru partidul de guvernământ a crescut cel mai mult în rândul persoanelor peste 65 de ani. Dar evoluțiile actuale „se încadrează în marja de eroare”, a explicat cercetătorul. Sondajele următoare vor fi decisive pentru a vedea dacă trendul se confirmă.

Un sondaj realizat de institutul de cercetare Median, publicat săptămâna trecută, a indicat aceeași tendință de apropiere între cele două partide. În același timp, 60% dintre cei intervievați consideră că țara „se află pe o direcție greșită”.



Încrederea populației în economie continuă să fie instabilă. Potrivit institutului GKI, specializat în analize macroeconomice, indicele de încredere a scăzut în noiembrie față de maximul din ultimele 14 luni, atins în octombrie. Chiar și așa, oamenii au încă mai multă încredere în economie decât aveau în timpul verii.

Pe plan extern, Orban a marcat un succes important, obținând o derogare de un an de la sancțiunile americane privind energia rusească. Acordul a evitat o majorare severă a prețurilor la energie într-o economie foarte dependentă de importuri.



Între timp, rivalul său Peter Magyar rămâne puternic în sondaje și continuă să câștige vizibilitate. Acest lucru face ca alegerile din 2026 să se anunțe printre cele mai strânse din ultimii ani în Ungaria.



Viktor Orban conduce Ungaria aproape neîntrerupt din 2010, perioadă în care țara a cunoscut atât ani de creștere economică și programe ample de sprijin pentru familii, cât și controverse legate de statul de drept și relațiile tensionate cu Uniunea Europeană.



Începutul mandatului său a fost marcat de reducerea șomajului și atragerea investițiilor. Însă ultimii ani au adus inflație ridicată, stagnare economică și critici privind consolidarea puterii politice. Deși susținătorii îl creditează pentru stabilitate și măsuri sociale, criticii avertizează asupra deteriorării instituțiilor democratice și a dependenței energetice față de Rusia.

(sursa: Mediafax)