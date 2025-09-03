Putin: Există lumină la capătul tunelului pentru războiul din Ucraina

„Cred că, dacă există bun-simț, este posibil să se ajungă la o opțiune acceptabilă sau o modalitate acceptabilă de a pune capăt acestui conflict”, a spus el.

Putin a mai precizat că actuala administrație a Statelor Unite are „voința și dorința” a găsi o soluție. „Cred că există lumină la capătul tunelului. Vom vedea. În caz contrar, vom fi forțați să ne îndeplinim toate obiectivele prin mijloace militare”, a completat președintele rus.

Pe câmpul de luptă, Putin a declarat că forțele ruse avansează „pe toate fronturile” în Ucraina. El a spus că Ucraina „nu este capabilă” să lanseze ofensive de amploare și că acum încearcă să acopere breșele prin regruparea trupelor.

El a adăugat: „Nu ar trebui să fim relaxați acum, poate că ei pregătesc unele rezerve, anumite acțiuni, evenimente de amploare, dar analiza preliminară a experților noștri militari arată că armata Ucrainei nu are această capacitate”.

(sursa: Mediafax)