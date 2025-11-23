Volodimir Zelenski, la începutul discuțiilor de la Geneva: "Vărsarea de sânge trebuie oprită"

x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   14:40
Volodimir Zelenski, la începutul discuțiilor de la Geneva: &quot;Vărsarea de sânge trebuie oprită&quot;
Sursa foto: Hepta

Oficialii din Ucraina și aliații săi occidentali au început duminică discuțiile la Geneva, Elveția, cu privire la planul de pace al SUA.

Oficialii europeni au elaborat o contrapropunere pe care o vor prezenta în cadrul întâlnirilor, potrivit unor surse europene citate de Sky News. Aceasta include eliminarea limitelor propuse pentru armata ucraineană, redarea controlului asupra Centralei nucleare de la Zaporojie și soluționarea altor dispute teritoriale după încetarea focului, potrivit Washington Post.

Este bine că diplomația este activată și că discuțiile pot fi constructive”, a declarat Volodimir Zelenski.

Echipele ucrainene și americane, echipele partenerilor noștri europeni – sunt în contact strâns și sper foarte mult că vor exista rezultate. Vărsarea de sânge trebuie oprită și trebuie garantat că războiul nu va fi reluat”, a mai spus Zelenski.

Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania s-au întâlnit duminică la Geneva pentru a discuta proiectul Washingtonului privind încheierea războiului din Ucraina.

Subiecte în articol: ucraina Rusia zelenski geneva
