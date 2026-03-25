Zelenski acuză SUA că forțează Ucraina să cedeze Donbasul Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că SUA condiționează acordarea garanțiilor de securitate necesare unui eventual acord de pace de retragerea Kievului din regiunea Donbas.

Acest lucru, spune președintele, ar însemna cedarea acesteia către Rusia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat agenției Reuters.

Potrivit liderului ucrainean, presiunile din partea Washingtonului au crescut din cauza atenției acordate de administrația americană conflictului din Orientul Mijlociu.

Volodimir Zelenski a declarat în cadrul interviului că această situație influențează poziția președintelui Donald Trump în raport cu Ucraina.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și cred că și asupra următoarelor sale măsuri. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump alege în continuare o strategie de a exercita mai multă presiune asupra părții ucrainene”, a declarat el pentru Reuters.

El a mai spus că Ucraina are nevoie de garanții din partea partenerilor internaționali pentru a preveni reluarea agresiunii rusești după un posibil acord de pace.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski, avertizând că o astfel de decizie ar slăbi securitatea Ucrainei și a Europei, prin pierderea unor poziții defensive.

Președintele ucrainean a adăugat că Rusia mizează pe o eventuală retragere a Statelor Unite din negocieri și pe scăderea interesului Washingtonului pentru conflict.

Cu toate acestea, după atacurile recente asupra orașelor ucrainene, Volodimir Zelenski a mulțumit administrației americane pentru continuarea livrărilor de sisteme de apărare Patriot.

„Nu am fost opriți din livrări. Sunt foarte recunoscător președintelui Trump și echipei sale. Dar această livrare de rachete Patriot nu este atât de mare pe cât avem nevoie.”, a spus Zelenski.

(sursa: Mediafax)