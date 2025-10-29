Zelenski ordonă începerea exportului de armament ucrainean  

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că a ordonat Ministerului Apărării să demareze, din noiembrie, exportul controlat de armament produs în țară.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de internaționalizare a industriei ucrainene de apărare, aflată în plină expansiune de la începutul invaziei ruse din 2022.

„Până la finalul anului, ministrul apărării trebuie să finalizeze obiectivele privind producția și livrarea de drone, FPV, drone de interceptare și pentru lovituri în adâncime. Programul de export controlat al armelor noastre trebuie lansat luna viitoare”, a declarat Zelenski pe rețelele sociale.

Liderul ucrainean a anunțat încă din vară intenția de a deschide linii de producție de armament în țările partenere și de a exporta tehnologii de apărare, în contextul în care capacitatea de producție a dronelor depășește posibilitățile actuale de finanțare.

Peste 200 de companii producătoare de drone au apărut în Ucraina în ultimii ani, multe dintre ele dezvoltând sisteme accesibile și adaptabile care au schimbat modul de desfășurare al războiului modern.

Programul de export va viza echipamentele militare aflate în surplus, urmând ca fondurile obținute să fie direcționate către achiziția de arme esențiale, precum drone de interceptare, scrie Kyiv Independent.

Kievul plănuiește acorduri de export cu parteneri din SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, unele state africane trimițând deja propuneri, potrivit lui Zelenski.

(sursa: Mediafax)