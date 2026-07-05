Ziua Independenței, sufocată de caniculă. Trump: „Dragostea pentru America nu a fost niciodată mai puternică”

Festivitățile au fost umbrite de temperaturile extreme, avertizările de furtună și un incendiu izbucnit în timpul celebrului spectacol de artificii de la New York.

Incendiu pe Podul Brooklyn în timpul focului de artificii

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara pe Podul Brooklyn, în timpul spectacolului de artificii organizat cu ocazia Zilei Independenței. Flăcările au fost stinse rapid de pompieri, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Departamentul de Pompieri din New York a anunțat că două autospeciale au intervenit cu puțin înainte de ora locală 22:00. Podul Brooklyn era deja închis circulației pentru desfășurarea spectacolului pirotehnic, iar imaginile surprinse la fața locului au arătat flăcări și un nor dens de fum ridicându-se de pe structură.

Reprezentanții pompierilor au explicat că astfel de incendii de mici dimensiuni pot apărea în timpul spectacolelor de artificii, motiv pentru care zonele de lansare sunt atent monitorizate, iar echipele de intervenție sunt amplasate permanent în apropiere.

Spectacolul pirotehnic, unul dintre cele mai urmărite evenimente dedicate Zilei Independenței din Statele Unite, a început mai devreme decât era programat din cauza riscului de furtuni. În fiecare an, sute de mii de oameni urmăresc artificiile de pe malurile râurilor Hudson și East River, iar milioane de telespectatori asistă la eveniment în direct.

Furtunile au dat peste cap festivitățile din Washington

În paralel, la Washington, autoritățile au fost nevoite să evacueze participanții aflați pe National Mall după emiterea unor avertizări privind furtuni puternice.

Oamenii au fost îndrumați să se adăpostească în clădirile și muzeele din apropiere, inclusiv la Memorialul Thomas Jefferson, în clădirea Ronald Reagan și în sediile departamentelor Comerțului, Educației și Agriculturii.

„Siguranța invitaților, artiștilor și a personalului nostru este prioritatea principală”, au transmis organizatorii, care au suspendat temporar activitățile și le-au cerut tuturor să părăsească zona până la trecerea fenomenelor meteo.

Polițiști și agenți ai Secret Service au coordonat evacuarea, în timp ce echipele de televiziune și personalul tehnic care pregăteau transmisiunile pentru evenimentul „Salute to America” și-au strâns echipamentele și s-au pus la adăpost.

Cu puțin timp înainte de avertizările meteorologice, accesul într-o stație de metrou din apropierea National Mall fusese restricționat temporar din cauza numărului foarte mare de participanți. După aproximativ 30 de minute, stația a fost redeschisă, însă oamenii au fost nevoiți să aștepte la cozi lungi pentru a trece prin filtrele de securitate instalate de Secret Service.

Caniculă extremă în ziua aniversării

Pe lângă furtuni, americanii au avut de înfruntat și temperaturi sufocante.

La Washington, mercurul din termometre a depășit 38 de grade Celsius, iar în Baltimore s-au înregistrat aproximativ 40 de grade. Umiditatea ridicată a accentuat disconfortul, în timp ce meteorologii avertizau asupra posibilității apariției unor furtuni cu descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

În ciuda condițiilor dificile, mii de oameni au rămas în capitală pentru a participa la festivitățile dedicate aniversării celor 250 de ani de la independență.

Mulți participanți au declarat că și-au planificat călătoria încă de anul trecut, considerând că este un eveniment unic, pe care nicio altă generație aflată acum în viață nu îl va mai putea trăi. Pentru a face față căldurii, oamenii au venit pregătiți cu sticle de apă, ventilatoare portabile, umbrele și înghețată.

Donald Trump: „Dragostea pentru țară nu a fost niciodată mai puternică”

Înaintea discursului festiv, președintele Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că temperaturile ridicate nu i-au împiedicat pe americani să participe la manifestări.

„În ciuda căldurii, care nu este atât de puternică precum se prognoza, mulțimile din Washington sunt incredibile. Dragostea pentru țara noastră nu a fost niciodată mai puternică”, a scris liderul de la Casa Albă, lăudând și demonstrațiile aeriene organizate cu această ocazie.

Mesaje dedicate aniversării au transmis și foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton.

Joe Biden a subliniat că idealurile libertății și egalității reprezintă în continuare o misiune aflată în desfășurare pentru Statele Unite. Barack Obama a vorbit despre responsabilitatea fiecărei generații de a consolida democrația americană, George W. Bush i-a încurajat pe cetățeni să se implice în viața comunităților lor, iar Bill Clinton a remarcat că aniversarea are loc într-o perioadă marcată de polarizare politică și provocări pentru instituțiile democratice.

Demonstrații aeriene și ceremonii de naturalizare

Programul aniversar a inclus demonstrații aeriene spectaculoase deasupra New Yorkului, unde peste 150 de aeronave au survolat orașul.

Printre cele mai apreciate momente s-a numărat evoluția celebrei formații britanice Red Arrows, care a traversat cerul Manhattanului lăsând în urmă dâre de fum în culorile roșu, alb și albastru.

În mai multe orașe americane au fost organizate și ceremonii de naturalizare. La Mount Vernon, fosta reședință a primului președinte George Washington, zeci de persoane au depus jurământul și au devenit oficial cetățeni ai Statelor Unite.

În apropierea Casei Albe au fost instituite măsuri excepționale de securitate, comparabile cu cele aplicate în timpul vizitelor unor șefi de stat sau al marilor manifestații publice. Mai multe străzi au fost închise, accesul pietonal a fost restricționat, iar poliția a amplasat vehicule și camioane pentru protejarea perimetrului.

Deși vremea a creat probleme în mai multe regiuni ale Coastei de Est, iar incidente precum incendiul de pe Podul Brooklyn sau evacuările de la Washington au perturbat temporar programul, festivitățile dedicate sfertului de mileniu de independență au continuat în majoritatea orașelor americane, sub supravegherea unui impresionant dispozitiv de securitate și în prezența a sute de mii de participanți, scrie Mediafax.