Agent de poliție din București, condamnat cu suspendare pentru luare de mită

de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   10:10
Un agent de poliție care lucra într-un centru de reținere din București a fost condamnat la 2 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită și a introdus telefoane, alcool și alte bunuri interzise pentru mai mulți deținuți.

Un agent de poliție a fost condamnat la 2 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Instanța a confirmat acordul în 4 decembrie 2025.

Potrivit anchetatorilor, între octombrie 2023 și mai 2025, polițistul, angajat într-un centru de reținere și arestare preventivă din București, a primit bani de la un deținut pentru a introduce telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS, medii de stocare a datelor, modemuri, alcool și alte bunuri interzise.

În schimbul mitei, acesta îi facilita accesul în spații și la facilități neprevăzute de lege.

Într-un alt caz, agentul a pretins și a primit bani pentru a pune la dispoziția unui deținut propriul telefon mobil și pentru a-i permite accesul în curtea de plimbare, încălcând procedurile legale.

De asemenea, a introdus alcool în centrul de reținere, pentru consumul persoanelor aflate în arest.

Cercetările au fost realizate de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție- Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz.

(sursa: Mediafax)

