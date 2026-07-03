Arestat pentru patru infracțiuni grave: Cum opera un interlop acuzat de camătă, șantaj și proxenetism

Potrivit Poliţiei Române, în perioada octombrie 2021 - 17 septembrie 2023, doi bărbaţi, de 38 şi 39 de ani din Târgu Jiu, ar fi acordat, în mod repetat, bani cu camătă către mai multe persoane.



Totodată, s-a stabilit că, la data de 21 martie 2023, bărbatul, de 39 de ani, în timp ce se afla în municipiul Târgu Jiu, ar fi ameninţat cu acte de violenţă un bărbat, de 36 de ani, din aceeaşi localitate, pentru a-l determina să achite dobânda lunară de 1.000 de euro, aferentă unui împrumut de 9.000 de euro acordat acestuia, în cursul anului 2022.



De asemenea, în perioada 11 mai 2023 - 5 noiembrie 2025, acelaşi bărbat ar fi obţinut, în mod repetat, aproape 240.000 de lei, proveniţi din practicarea prostituţiei de către o femeie, de 31 de ani, din judeţul Gorj, în oraşul Zurich, din Elveţia. Sumele ar fi fost remise în mod indirect, prin transferuri de numerar efectuate printr-un serviciu internaţional de transfer de bani, pe numele unor terţe persoane.



De asemenea, în perioada septembrie 2024 - martie 2025, bărbatul, de 39 de ani, ar fi indus în eroare o femeie, de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, coproprietar, în cotă de 50% al unui apartament situat în municipiul Târgu Jiu, cu privire la plata ratelor contractuale şi la pretinsa trecere a imobilului în patrimoniul unei societăţi comerciale ca urmare a neachitării acestora. În realitate, apartamentul ar fi rămas în posesia acestuia şi ar fi fost înstrăinat, la data de 1 iulie 2026, prin intermediul celor doi bărbaţi, de 40 şi 36 de ani, cu 95.000 de euro, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu de 47.500 de euro.



În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de bărbatul, de 39 de ani, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Mehedinţi.



Totodată, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile, faţă de cei doi bărbaţi, de 40 şi 36 de ani, cercetaţi pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune.



Ulterior, bărbatul reţinut a fost prezentat Judecătoriei Târgu Jiu, cu propuneri legale, faţă de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.



Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

AGERPRES