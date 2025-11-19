Ilie Bolojan anunță finalizarea proiectul de lege privind pensiile magistraților

Proiectul de lege privind pensiile magistraților este gata și se află pe circuitul de avizare, anunță premierul Ilie Bolojan.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, Bolojan a anunțat că proiectul urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în vederea avizării.

Premierul a mai punctat faptul că există o modificare față de există o singură modificare față de proiectul anterior promovat în Parlament, modificare apărută în urma discuțiilor cu reprezentanții magistraților.

„În urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților, față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a spus Bolojan pentru sursa citată.

De asemenea, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net a rămas în forma inițială, iar aceste aspecte au fost decise în cadrul coaliției.

„Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR. Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Poziția CSM

CSM nu este de acord cu varianta coaliției privind reforma pensiilor magistraților, respectiv 70% din ultimul venit net și etapizare timp de 15 ani pentru vârsta de pensionare de 65 de ani.

Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat la Digi24 că magistrații nu pot accepta forma în care Guvernul intenționează să modifice pensiile de serviciu. El susține că Executivul încalcă principiul echității și pune presiune pe magistrații aflați încă în activitate.

„Noi am spus 65%, la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensii de serviciu. Din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. A fost o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări”, a explicat Sandu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea să adopte noul proiect tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului.

