Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel. A fost întâmpinat de susținători

Potrivit Gândul, Georgescu nu a dat declarații, însă a fost întâmpinat de susținători, care s-au strâns în fața curții de apel să-l aștepte cu drapele tricolor. La intrarea în clădire, Georgescu a ignorat întrebările jurnaliștilor, alegând să interacționeze cu susținătorii săi. Acesta a luat în brațe un copilaș și a pupat ulterior o femeie pe obraz.

Douăzeci de minute mai târziu, la sediul Curții de Apel a ajuns și Horațiu Portra, într-o dubă a MApN. Instanța i-a prelungit, luni, măsura de arest preventiv pentru încă 30 de zile, în timp ce fiul său, Dorian Potra, dar și nepotul său, Adrian Portra, au fost plasați în arest la domiciliu.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, se află sub control judiciar de puțin mai mult de un an de zile, într-un dosar ce vizează săvârșirea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, deși avocații săi susțin că acuzațiile nu sunt susținute de probe concrete.

Potrivit rechizitoriului, Călin Georgescu, Horațiu Potra, dar și alți 20 de inculpați sunt acuzați că au încercat să organizeze o lovitură de stat, după alegerile pierdute din 2024. Aceștia ar fi plănuit, într-o întâlnire la Cioplani, să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

(sursa: Mediafax)