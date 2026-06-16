Camelia Voinea câștigă în instanță împotriva FRG și revine în sala de antrenament: „Justiția a privit legea și probele. Și a decis!”

Victorie importantă pentru Camelia Voinea. Tribunalul București suspendă decizia FRG care o îndepărta din gimnastică

Un nou episod tensionat din gimnastica românească s-a încheiat, cel puțin temporar, cu o victorie pentru antrenoarea Camelia Voinea. Tribunalul București a admis cererea formulată de aceasta și a dispus suspendarea efectelor unei hotărâri adoptate de Federația Română de Gimnastică (FRG), decizie care îi permite să își reia activitatea până la soluționarea definitivă a litigiului.

Anunțul a fost făcut chiar de Camelia Voinea, printr-un mesaj amplu publicat pe rețelele sociale, în care a criticat dur modul în care a fost tratată de conducerea federației și a susținut că sancțiunea primită nu s-a bazat pe prevederi legale sau regulamentare.

„Tribunalul București a admis cererea mea și a suspendat efectele Hotărârii CEX FRG nr. 26/15.05.2026.

Justiția nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare împotriva mea — așa cum, cu tristețe o spun după jumătate de secol dedicat acestui sport, a făcut-o propria mea federație.”

Acuzații grave la adresa Federației Române de Gimnastică

În mesajul său, Camelia Voinea afirmă că Federația Română de Gimnastică și-ar fi justificat măsura disciplinară prin aparițiile din presă și nu prin încălcări concrete ale regulamentelor interne.

Antrenoarea susține că reprezentanții FRG au declarat inclusiv în fața instanței că nu mai doresc să fie asociați cu imaginea sa, deși în trecut au beneficiat de performanțele obținute de sportivele pregătite de ea.

„FRG, inclusiv în fața Tribunalului București a declarat că m-a suspendat din cauza articolelor din mass-media și că nu vrea să se asocieze cu persoana mea. Dar când eu sau sportivele antrenate de mine făceam performanță, atunci s-a asociat fără nicio problemă...”

Camelia Voinea merge mai departe și spune că s-a simțit marginalizată și nedreptățită de propria federație.

„Acum sunt privită ca o paria și sunt acuzată de către FRG că-mi folosesc fiica în scop de șantaj.. Acolo s-a ajuns.. să fiu denigrată nu doar ca antrenor, ci și ca mamă...”

„Suspendarea s-a bazat pe articole calomnioase”

În continuarea mesajului, antrenoarea contestă argumentele care au stat la baza suspendării și afirmă că federația a luat o decizie influențată de materiale apărute în spațiul public.

„FRG nu și-a motivat suspendarea pe lege și pe regulament, ci pe articole calomnioase din presă. Să ne înțelegem și pe ce tip de articole... pe articole cu declarații anonime și înregistrări modificate și scoase ,,din dulap” după 10-14 ani.”

Camelia Voinea consideră că instanța a analizat obiectiv situația și a făcut diferența între acuzațiile apărute în spațiul public și probele prezentate în dosar.

„Aceasta este diferența dintre o instanță și o federație care nu doar că a uitat să-și prețuiască propriile valori, sportivi, antrenori, dar și-a uitat și propriile sale regulamente.

Justiția a privit legea și probele. Și a decis!”

Revine la antrenamente și spune că nu poartă ranchiună

Deși critică în termeni duri conducerea FRG, Camelia Voinea afirmă că nu este animată de resentimente și că principalul său obiectiv rămâne performanța sportivă.

„Eu nu port ranchiună... eu vreau doar să fac performanță pentru România, așa cum am făcut toată viața, în calitate de sportiv și acum de antrenor.”

Totodată, aceasta a anunțat că își va relua imediat activitatea în sala de antrenament.

„Mă întorc la sportivele mele. Mă întorc la antrenamente.”

Mesajul său s-a încheiat cu mulțumiri adresate familiei, colaboratorilor și echipei juridice care a reprezentat-o în instanță.

„p.s. Mulțumesc familiei că mi-a fost alături, sutelor de persoane care m-au încurajat, colegilor mei cu care am împărțit sala de antrenament, domnului Director CSM Constanța și echipei mele de avocați care au acționat cu profesionalism.

Va urma.....”