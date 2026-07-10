Cătălin Cherecheș este liber! Decizia definitivă luată de Tribunalul Maramureș

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va fi eliberat condiționat din închisoare, după ce Tribunalul Maramureș a respins, vineri, contestația procurorilor. Hotărârea este definitivă.

Instanța a menținut astfel decizia pronunțată pe 16 iunie de Judecătoria Baia Mare, care admisese propunerea de liberare condiționată a fostului edil.

Judecătoria Baia Mare stabilise că fostul primar îndeplinește condițiile pentru a fi eliberat înainte de executarea integrală a pedepsei de cinci ani de închisoare.

Potrivit motivării, instanța a calculat că Cherecheș avea 1.332 de zile considerate executate, inclusiv perioadele petrecute anterior în arest preventiv și la domiciliu, zilele efectiv executate în penitenciar și cele câștigate prin muncă. Pentru a deveni eligibil pentru liberare condiționată, acesta trebuia să aibă executate cel puțin două treimi din pedeapsă, respectiv 1.217 zile.

Perioada rămasă până la împlinirea pedepsei, pe 18 martie 2028, reprezintă termen de supraveghere. Dacă va comite o nouă infracțiune în acest interval, liberarea condiționată poate fi revocată.

Cătălin Cherecheș a fost condamnat definitiv pe 24 noiembrie 2023 la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

În aceeași zi, înainte ca polițiștii să pună în executare mandatul, fostul primar a părăsit România prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea, folosind actul de identitate al unui văr. El a fost prins patru zile mai târziu, pe 28 noiembrie 2023, în orașul german Augsburg.

Cherecheș a fost extrădat și adus în România în martie 2024, fiind încarcerat inițial la Penitenciarul Rahova și transferat ulterior la Penitenciarul Baia Mare, situat în Tăuții de Sus.

Fostul edil este judecat separat pentru modul în care a fugit din țară. Pe 4 iunie 2026, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat, în primă instanță, la câte doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei și fals privind identitatea.

Pedepsele au fost contopite cu condamnarea pentru luare de mită, rezultând o pedeapsă totală de șase ani și patru luni de închisoare. Hotărârea nu este însă definitivă, fiind contestată de Cătălin Cherecheș. Apelul urmează să fie judecat de Curtea de Apel Cluj, primul termen fiind stabilit pentru 22 septembrie 2026.

Instanța care a admis liberarea condiționată a arătat că această nouă condamnare nu putea fi luată în calcul atât timp cât nu este definitivă, Cătălin Cherecheș beneficiind în dosarul respectiv de prezumția de nevinovăție.

(sursa: Mediafax)