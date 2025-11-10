Scandal uriaș între CSM și Guvern! Oana Gheorghiu, acuzată că „incită la ură” după afirmațiile despre pensiile speciale

CSM o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu de incitare la ură și sesizează organele abilitate după declarațiile despre pensiile speciale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze organele abilitate pentru a investiga declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a afirmat într-un interviu televizat că „banii pentru pensiile speciale se iau de la gura copiilor sau a bolnavilor care nu au medicamente”. Instituția o acuză pe demnitară de „incitare la violență, ură sau discriminare”, conform art. 369 din Codul Penal.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist”, se arată în comunicatul CSM.

Potrivit instituției, declarațiile vicepremierului au fost „formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional”, iar comparația între fondurile pentru copiii bolnavi și garanțiile financiare ale magistraților nu poate fi considerată o simplă opinie personală venită din partea unui reprezentant al puterii executive.

„Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, susține CSM.

Consiliul critică opoziția „artificială” între magistrați și „copilul flămând căruia i se ia de la gură”, catalogând-o drept o „manipulare” și o tentativă de deturnare a nemulțumirilor publice către sistemul de justiție.

Instituția subliniază că independența financiară a magistraților este o garanție constituțională a statului de drept, nu un privilegiu în detrimentul altor categorii sociale.

„Independența justiției, care include şi garanţia financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudenţă europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraţilor în detrimentul altor persoane, ci este garanția constituţională a societăţii democratice că drepturile fiecărui cetățean vor fi apărate de către profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe”, precizează comunicatul.

Totodată, CSM amintește Guvernului că are „obligația de a consolida justiția, nu de a o discredita”, și face apel la reprezentanții executivului să mențină „echilibrul și decența în discursul public”.

„Consiliul solicită pe această cale reprezentanţilor puterii executive să păstreze echilibrul şi decenţa în discursul public şi să nu formuleze judecăţi iresponsabile pe fond exclusiv emoţional care să submineze nu doar independenţa justiţiei, ci şi respectul datorat acesteia într-un stat de drept, cu consecinţa incitării populaţiei la ură împotriva judecătorilor şi procurorilor”, mai transmite CSM.