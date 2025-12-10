Sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților, amânată pe 28 decembrie

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   15:18
Curtea Constituțională amână pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie ora 13,00”, a comunicat CCR.

Potrivit surselor g4media.ro, amânarea a fost cerută de judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, iar dacă minimum trei judecători solicită, este obligatoriu să se aprobe amânarea.

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Se instituie și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani.

Subiecte în articol: reforma pensii magistrati amanata Curtea Constitutionala
