Descoperire șocantă într-un lac din Republica Moldova. Fragmentele umane aparțin unei tinere și unei femei în vârstă

Anchetatorii încearcă acum să stabilească identitatea celor două femei și să afle dacă între ele exista o legătură de rudenie. În paralel, scafandrii continuă căutările în lac pentru recuperarea altor părți ale corpurilor, în timp ce medicii legiști efectuează expertizele necesare, potrivit Moldova 1.

Victimele sunt două femei, potrivit concluziilor preliminare

După primele investigații medico-legale, polițiștii au stabilit că fragmentele descoperite provin de la două persoane de sex feminin.

Una dintre victime avea, potrivit estimărilor preliminare, între 20 și 30 de ani, în timp ce cea de-a doua avea o vârstă cuprinsă între 60 și 70 de ani.

Autoritățile încearcă acum să stabilească identitatea acestora și să afle dacă între cele două exista o relație de familie.

„În urma investigațiilor preliminare s-a stabilit că cele două cadavre aparțin unor persoane de sex feminin. Potrivit constatărilor preliminare, una dintre victime avea între 20 și 30 de ani, iar cealaltă - între 60 și 70 de ani. Polițiștii desfășoară în continuare acțiuni pentru identificarea victimelor și stabilirea unei eventuale legături de rudenie între acestea”, informează Inspectoratul General al Poliției.

Identificarea victimelor este extrem de dificilă

Procesul de identificare este complicat deoarece nu au fost recuperate toate părțile corpurilor. Din acest motiv, anchetatorii fac apel la populație pentru a contribui la elucidarea cazului.

Poliția îi îndeamnă pe cetățenii care au rude, prieteni sau persoane apropiate dispărute în ultimele două luni și despre dispariția cărora nu au fost anunțate autoritățile să contacteze de urgență oamenii legii.

„În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să sesizeze de urgență poliția, dacă au apropiați care au dispărut în ultimele două luni și despre a căror absență nu au fost anunțate anterior organele de drept.”

Anchetatorii consideră că orice informație poate fi esențială pentru identificarea victimelor și pentru stabilirea împrejurărilor în care acestea și-au pierdut viața.

Cum au fost descoperite fragmentele umane în lacul de la Dănceni

Descoperirea a fost făcută în după-amiaza zilei de 12 iulie, în jurul orei 15:00, când un pescar a observat în apa lacului ceea ce părea a fi fragmente de corp uman.

Acesta a alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au fost mobilizați polițiști, experți criminaliști și medici legiști.

În timpul cercetărilor efectuate în zona lacului, anchetatorii au confirmat că fragmentele provin de la două persoane diferite.

„Pe moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor, scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante”, transmite Inspectoratul General al Poliției.

Scafandrii continuă căutările în lac

Operațiunea desfășurată în lacul de la Dănceni continuă și în prezent. Echipele de intervenție încearcă să găsească restul fragmentelor umane care ar putea oferi indicii importante privind identitatea victimelor și modul în care au fost comise crimele.

În paralel, specialiștii Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare analizează toate probele ridicate de la locul descoperirii, în timp ce procurorii și polițiștii încearcă să refacă ultimele mișcări ale victimelor.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice informații privind existența unor suspecți și nici nu au oferit detalii despre posibila cauză a decesului.