Dosar nedeschis „Afacerea Alex Bodi - aur virtual”

Alex Bodi este cercetat în România într-un dosar prezentat „la vedere” de proxenetism, dar marea afacere pusă pe roate la nivel mondial, o schemă cu elemente de sistem piramidal, susținută cu mirajul aurului, rămâne „secretă” pentru procurorii DIICOT. Anchetele din mai multe țări vizează însă gruparea din care face parte și Bodi, care a lansat miliarde de jetoane, prezentate în abile campanii de marketing drept criptomonede cu potențial uriaș, valorificabile în tranzacții anonime printr-un sistem de comunicare supersecurizat.

Escrocherie de anvergură mondială sau o afacere genială, care asigură îmbogățirea oamenilor de rând care intră în „clubul” proprietarilor de lingouri de aur? Un grup de patru alchimiști ai finanțelor, dintre care doi români, a lansat „rețeta” transformării unor monede comune în aur. Karatbars International este o companie care pretinde că oferă clienților acces la aur în unități mici, pe baza propriei monede, KaratGold (KBC), care ar fi o monedă globală. Fondatorii Karatbars - Harald Seitz, Josip Heit, Alex Bodi și Ovidiu Toma - susțin că au dezvoltat prin rețeaua de companii pe care o dețin un sistem de plată garantat de aur, pentru a permite clienților să tranzacționeze online sau fizic cu CashGold. De la lansarea cu mare pompă a afacerii Karatbars, nu se știe câți oameni s-au îmbogățit, dar inițiatorii au acumulat din vânzarea jetoanelor 100 de milioane de euro. Cei patru cavaleri ai criptomonedelor poleite etalează un lux sfidător, au achiziționat imobile impozante, iahturi, circulă în avioane private, alături de starlete pompate cu notorietate de revistele mondene.

Minele de aur virtuale

Un site specializat - Daily Bitcoin News - menționează controversele legate de afacerea Karatbars. Fondatorii ei susțin că aurul pe care se sprijină emiterea de jetoane cu echivalent în metal prețios provine din mine de aur din Madagascar, pe care le-ar deține cei patru acționari Karatbars International. Dar mina din Madagascar nu există de fapt, iar Karatbars nu are vreo licență minieră. O altă problemă sensibilă a apărut când autoritățile de supraveghere financiară din Florida au pornit o investigație la pretinsa „bancă cripto” care ar funcționa în acel stat. Dacă adăugăm avertismentele emise de autoritățile de supraveghere financiară din Olanda la adresa Karatbars International, și pe cele din Namibia, care au catalogat activitățile acesteia ca o schemă piramidală, se întregește tabloul suspiciunilor. BoFin, autoritatea germană de supraveghere a pieței financiare, a interzis emiterea de noi serii de jetoane, interdicție însă nerespectată de șeful Karatbars, Harald Seitz.

Lansări spectaculoase, premii cu Lamborghini

Ca să întrețină mitul îmbogățirii pentru deținătorii de jetoane, cei patru organizează evenimente fastuoase, care iau ochii. În Africa de Sud sunt promise automobile Lamborghini și ceasuri de aur celor care cumpără criptomonedele grupului. Schema are regulile clare, s-ar prăbuși dacă nu intră în combinație noi cumpărători. Aceștia sunt atrași de posibilitatea afișată de compania emitentă de a schimba 100 KBC pentru un gram de aur. La marele eveniment din 4 iulie 2019, intitulat „Ziua Independenței Aurului”, coincidență, și Ziua Americii, totul a fost un bluf, conversia nu a fost posibilă. Seitz a declarat apoi că a fost greșit înțeles, dar întreține focul speranței cu alte promisiuni din campanii de marketing agresiv. Karatbars oferă un bonus de 200% KGC pentru vânzător și 100% pentru cumpărător. Alt pachet promoțional are bonusuri și mai mari, plus telefonul „auriu”, de 5.200 de euro pentru tranzacții secretizate.

Aur mai mult decât în rezerva BNR

Karatbars susține că a lansat pe piață 12 miliarde de monede-jeton. Bodi&comp ar trebui să dețină circa 132 tone de aur, dacă fiecare 100 KGC valorează un gram de aur. Pentru a avea o imagine despre dimensiunea promisiunii, rezerva de aur a Băncii Naționale a României este de… doar 103 tone.

Filiera cripto a miliardarului american arestat

Un sprijin puternic pentru promovarea încrederii în afacerea criptomonedelor cu suport valoric în aur l-au primit cei patru cavaleri ai Karatbars de la un excentric miliardar anglo-american, John David McAfee. Acesta este un geniu al sistemelor antivirus utilizate în IT pe scară largă. Produsele lui i-ai adus o avere considerabilă, dar McAfee este un adversar declarat al capitalismului și încearcă formarea unui sistem alternativ la dominația oligarhiei financiar-bancare. El vede în criptomonede o eliberare de sub tutela esenței capitalismului. În acest context, McAfee a declarat că monedele legate de un standard de valoare vor fi fundamentul întregii mișcări criptografice.

Fiscul din Statele Unite, care i-a verificat veniturile obținute din lansarea celor 7 ediții de criptomonede, a descoperit o evaziune fiscală de zeci de milioane de dolari. McAfee „plimba” afacerile prin firme plasate în mai multe țări, baza de lansare fiind o fundație din Insulele Belize. Lanțul infracțiunilor financiare a fost deschis, conform actului de acuzare emis de autoritățile americane, printr-o firmă din România, cu sediul în București. La începutul lunii octombrie 2020 McAfee este arestat în Barcelona, fiind emisă o cerere de extrădare în SUA.

Emisiunea „Descoperiți”, realizată de Andreea Sava la Antena 3, a prezentat conexiunile posibile dintre afacerile lui McAfee și criptomonedele poleite cu speranțe aurite. La București, Ovidiu Toma, colegul lui Bodi în Karatbars, conduce CriptoData, o firmă-suport pentru afacerea criptomonedelor, care livrează telefoane supersecurizate și promite lansarea de sateliți în februarie 2021.

Final deschis

Este greu de crezut că alchimia obținerii aurului din nimic, care miroase a fi un Caritas la nivel mondial, a putut să se dezvolte sub nasul unor autorități puternice, inclusiv din România. Arestarea lui Bodi în Ziua Z pentru că a obținut câteva sute de euro din exploatarea prostituatelor de lux pare să fie o ceață lansată pentru a acoperi o bombă care la explozie ar arunca în aer multe grade.

Alex Bodi nu este doar un personaj monden cu afaceri misterioase. Bomba cu ceas a criptomonedelor aurite va putea fi dezamorsată cu dosarul subțire de proxenetism?