Dosarul 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați în primă instanță

Hotărârea nu este definitivă. Aceasta vine la capătul unui proces lung, în care sute de protestatari au cerut tragerea la răspundere a celor care au ordonat evacuarea Pieței Victoriei.

Comandanții trimiși în judecată pentru abuz în serviciu și fals intelectual au fost achitați.

„Achită inculpatul CAZAN LAURENȚIU VALENTIN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen (...) achită inculpatul CAZAN LAURENȚIU VALENTIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1 C. pen.”

Aceeași soluție a fost aplicată și pentru ceilalți doi colonei care au coordonat forțele de ordine în acea noapte.

„Achită inculpatul SINDILE IONUȚ CĂTĂLIN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen”

„Achită inculpatul CUCOȘ GHEORGHE SEBASTIAN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen”

Majoritatea celorlalți ofițeri și subofițeri acuzați de complicitate sau purtare abuzivă au primit, de asemenea, decizii de achitare pentru diverse acte materiale reclamate de victime. Pentru unii dintre jandarmi, instața a hotărât că „a intervenit prescripţia răspunderii penale”.

Doar patru cadre militare au fost găsite vinovate de purtare abuzivă, însă niciuna nu va executa o pedeapsă în regim de detenție.

Mihai Marius Daniel a primit cea mai mare pedeapsă din acest dosar: 1 an și 3 luni de închisoare. Judecătorii au dispus însă „suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”. Pe parcursul acestei perioade, el are obligația să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria București sau la Primăria Păulești.

Pentru ceilalți trei jandarmi găsiți vinovați, instanța a stabilit pedepse de câte 1 an de închisoare, dar a ales o măsură mai blândă, respectiv amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

„Stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului BÎRSAN MARIAN CRISTIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă (...) amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”.

Aceeași măsură, care include 60 de zile de muncă în folosul comunității și programe de reintegrare socială, a fost aplicată pentru Buzatu George și Belecciu Alin.

Pe parte civilă, sute de persoane vătămate au cerut despăgubiri. Instanța a respins cererile ca nefondate în cazul unora dintre inculpații achitați sau a lăsat acțiunea civilă nesoluționată.

Minuta instanței conține o listă lungă de nume pentru care solicitările au fost respinse.

„Respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului CUCOȘ GHEORGHE SEBASTIAN, în solidar cu părţile responsabile civilmente I.G.J.R. şi D.G.J.M.B., de către părţile civile: Adam Dumitru-Răzvan, Albu Savel Adrian, Albulet Maria - (decedată), Alecu Daniel, Alpoianis Eugenia, Alupoaie Adrian, Ana Vasile (...) ca nefondată”.

În cazul lui Laurențiu Cazan, judecătorii au hotărât că „lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului CAZAN LAURENȚIU VALENTIN, în solidar cu părţile responsabile civilmente I.G.J.R. şi D.G.J.M.B.”

(sursa: Mediafax)