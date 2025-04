DREPT, plângere penală la DNA împotriva AEP. Documentul, cu scopul de a afecta imaginea lui Nicușor Dan

'Partidul DREPT depune plângere penală la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP) pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și divulgare de informații nedestinate publicării. Plângerea vizează apariția în presă a unui document nesemnat, neverificat și neasumat oficial de către AEP, cu scopul vădit de a afecta imaginea candidatului independent Nicușor Dan. Documentul în cauză a fost transmis presei cu încălcarea procedurilor legale și înainte de expirarea termenului de 15 zile pe care legea îl prevede pentru transmiterea unui răspuns din partea candidatului', transmite DREPT într-un comunicat.



Vlad Gheorghe, liderul Partidului DREPT, a transmis că documentul a fost 'scurs' în presă sub forma unui draft nesemnat, ceea ce arată că scopul este de a discredita.



'Dacă acel document ar fi fost real, ar fi fost semnat, asumat și prezentat în mod oficial. Faptul că a fost scurs în presă sub forma unui draft nesemnat, în afara cadrului legal, arată clar că scopul nu era acela de a clarifica, ci de a discredita. Asta nu e transparență - e o manevră politică de campanie. Iar acest lucru este penal', a afirmat Vlad Gheorghe, conform sursei citate.



DREPT consideră că, 'în loc să se conformeze obligațiilor legale de imparțialitate și echidistanță, AEP - instituție controlată în continuare politic, în ciuda plecării lui Toni Greblă - pare să fi ales rolul de instrument de campanie împotriva unui candidat independent'.



De asemenea, formațiunea apreciază că este mai grav că publicarea în mod neasumat a unui document aflat în stadiul de proiect arată că 'intenția de a prejudicia imaginea candidatului exista înainte ca acesta să aibă șansa legală de a răspunde'.



'Este o practică profund abuzivă, care decredibilizează instituția și pune în pericol corectitudinea procesului electoral. Partidul DREPT nu va permite asemenea derapaje și va merge până la capăt în apărarea statului de drept, a democrației și a dreptului cetățenilor de a fi corect informați în campania electorală', se mai arată în comunicat.



Potrivit unor informații apărute în presă, AEP ar fi controlat, în perioada 4 -24 aprilie, modul de finanțare a campaniei lui Nicușor Dan și ar fi descoperit mai multe nereguli.



Echipa de campanie a lui Nicușor Dan a precizat, joi, că nu a primit din partea Autorității Electorale Permanente un document privind nereguli referitoare la finanțare, iar informațiile apărute în presă 'par a fi un draft al unui document intern de lucru al AEP, bazat pe suspiciuni subiective și lipsite de fundament'.



Conform acesteia, 'platforma de donații a fost deschisă în perioada de precampanie electorală', iar suma strânsă a fost utilizată pentru a acoperi cheltuielile angajate în acea perioadă.



'Suma strânsă în perioada de campanie electorală va fi transferată în contul de campanie. Conform legii, transferul se poate face până la sfârșitul campaniei electorale', a indicat sursa citată.



'Nu e prima oară în această campanie când AEP are o atitudine părtinitoare. Există suspiciunea că acest document nesemnat să fi fost scurs în presă cu scopul defăimării candidatului Nicușor Dan', a mai transmis echipa de campanie a acestuia.

AGERPRES