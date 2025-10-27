Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Patru bărbați, reținuți după ce au distrus două mașini

Ulterior, acesta ar fi fost bătut de cei doi bărbați cu care era în conflict.

Polițiștii Secției 20 au fost sesizați duminică seară, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 6 s-au auzit mai multe focuri de armă. Echipajele ajunse la fața locului au confirmat sesizarea și au trecut la identificarea persoanelor implicate.

Din cercetări a reieșit că doi bărbați, de 27 și 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alți doi, de 28 și 29 de ani. În acest context, bărbatul de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, distrugând două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, acesta ar fi fost lovit în repetate rânduri în zona feței de către cele două persoane cu care ar fi avut conflictul. Cei doi ar fi ridicat arma și ar fi părăsit zona. Bărbatul care ar fi tras cu arma ar fi plecat de la fața locului cu autoturismul aparținând bărbatului de 27 de ani.

Toate persoanele implicate au fost prinse și duse la sediul poliției pentru audieri. Arma cu care au fost provocate distrugerile a fost găsită și ridicată în vederea expertizării.

Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați magistraților.

(sursa: Mediafax)