Fosta judecătoare Camelia Bogdan nu se oprește: Universitatea București, noua țintă a avalanșei de procese

Potrivit Grupului de Investigații Politice (GIP), demersul Cameliei Bogdan se încadrează în „tiparul” său, de a se judeca cu tot ceea ce înseamnă instituție publică importantă.
„După Academia de Poliție, SRI sau Marea Lojă Masonică, a venit acum rândul Universității București să fie dată în judecată de Camelia Bogdan.
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a dat în judecată Universitatea București, cerând anularea deciziei prin care a fost exclusă de la doctorat, plata de daune morale de 30.000 lei și restituirea taxelor de școlarizare de 24.600 lei. Acțiunea Cameliei Bogdan a fost respinsă ca neîntemeiată de Tribunalul București în iunie 2024, dar fosta judecătoare a făcut recurs, acesta fiind pe rolul Curții de Apel București.
În ultimii ani, Camelia Bogdan a sufocat instanțele din România cu procese, încercând să anuleze sancțiunile disciplinare pe care le-a primit și să revină în magistratură. Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură în două rânduri. Mai întâi în 2017 , pentru că s-a aflat în incompatibilitate când judeca Dosarul ICA (Bogdan a primit bani pentru un program derulat de Ministerul Agriculturii, care era parte în dosarul pe care îl judeca). A doua oară, pentru că, într-un alt dosar, a falsificat sistemul Ecris (prin care sunt repartizate dosarele), a creat un complet fantomă și a pronunțat o sentință ilegală, desființată ulterior de Înalta Curte.
În urma acestor excluderi, Camelia Bogdan a dat în judecată pe toată lumea: instituții ale sistemului judiciar (Înalta Curte, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General, DIICOT), instituții guvernamentale (Președintele României, Primul Ministru, Ministerul Justiției, ANAF), jurnaliști, ONG-uri.
82 de acțiuni au fost formulate de Camelia Bogdan doar la Înalta Curte: recursuri, excepții de neconstituționalitate, contestații, cereri de recuzare, cereri de anulare, cereri de reexaminare.
În paralel, fosta judecătoare a făcut nenumărate denunțuri și sesizări la adresa judecătorilor din România, acuzându-și foștii colegi de orice i-a trecut prin cap, de la presupuse legături cu Securitatea, serviciile secrete sau lumea interlopă, până la spălare de bani, fals și conflict de interese.
A venit acum rândul Universității București pe care Camelia Bogdan e supărată pentru că a exclus-o de la un doctorat pe care nu a fost în stare să îl susțină timp de un deceniu. În 9 februarie 2023, Camelia Bogdan a fost exmatriculată de la doctorat de Universitatea București pentru nefinalizarea şi lipsa susţinerii tezei de doctorat în termenul prevăzut de lege”, scrie GIP pe Facebook.