Justiția se blochează: Grefierii anunță oprirea activității din cauza legii salarizării

Sindicatul susține că actualul proiect de salarizare menține „o grilă profund inechitabilă și discriminatorie” pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Potrivit hotărârii adoptate pe 27 mai în Adunarea Generală Extraordinară a sindicatului, între 2 și 5 iunie activitatea curentă va fi suspendată parțial în instanțe și parchete, iar programul cu publicul va fi redus la jumătate. Sindicaliștii spun că măsura va afecta toate instanțele judecătorești și unitățile de parchet, cu excepția cauzelor urgente prevăzute de lege. În plus, pe 4 iunie este anunțată oprirea totală a activității în intervalul 08:00–12:00, simultan cu consultările organizate pentru familia ocupațională „Justiție”.

Reprezentanții grefierilor afirmă că actualul proiect al legii salarizării ar putea bloca din nou veniturile personalului auxiliar pentru încă cel puțin cinci ani. Sindicatul amintește experiența Legii 153/2017, despre care spune că a generat ani întregi de procese și recalculări salariale după ce salariile din Justiție au fost plafonate fără corelare cu drepturile recunoscute ulterior de instanțe. În document, sindicaliștii afirmă că personalul auxiliar și conex din instanțe „nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani”, iar creșterile recente au venit doar în urma unor hotărâri judecătorești definitive.

Sindicatul avertizează că reducerea coeficienților salariali ar putea genera din nou costuri uriașe pentru stat prin litigii, executări silite și plata diferențelor salariale. Potrivit documentului, aparenta economie bugetară obținută prin menținerea unor salarii mai mici produce în realitate cheltuieli suplimentare ulterioare prin dobânzi, despăgubiri și procese pierdute de stat. Sindicaliștii mai susțin că proiectul ignoră chiar principiile declarate ale noii legi, precum egalitatea, nediscriminarea și ierarhizarea corectă a funcțiilor din sistemul public.

Conducerea Sindicatului DICASTERIAL a fost mandatată să participe la toate formele de protest organizate împreună cu Federația PUBLISIND și să continue negocierile cu Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. În cazul în care revendicările nu vor fi incluse în forma finală a legii, sindicaliștii amenință cu proteste publice extinse, suspendarea activităților neesențiale și alte acțiuni sindicale. Hotărârea adoptată de sindicat vorbește inclusiv despre riscul reapariției unui „nou val de litigii sistemice”, incompatibil cu obligațiile asumate de România prin PNRR privind predictibilitatea cheltuielilor publice.

Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe sectoare bugetare, pe fondul presiunilor privind reforma cheltuielilor publice și angajamentelor asumate de România în fața Comisiei Europene. În sistemul judiciar, discuțiile sunt și mai sensibile din cauza numeroaselor procese salariale câștigate în ultimii ani de magistrați și personal auxiliar. Sindicaliștii avertizează că ignorarea dezechilibrelor actuale ar putea afecta și mai mult deficitul de personal deja existent în instanțe și parchete.

