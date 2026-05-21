Economia României, în pragul stagnării: Comisia Europeană estimează o creștere de doar 0,1% în 2026

În prognoza economică de primăvară, publicată joi, Comisia Europeană estimează că economia României va crește cu doar 0,1% în 2026, pe fondul inflației ridicate, al scumpirii energiei și al măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

„Economia României urmează să stagneze în mare măsură în 2026”, arată Comisia Europeană.

„Încrederea economică, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii de frecvență ridicată arată o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern”, a notat Comisia Europeană.

Pentru 2027, Comisia Europeană estimează o revenire a economiei, cu o creștere de 2,3%.

Executivul european arată că eforturile de consolidare fiscală și inflația ridicată, alimentată de creșterea prețurilor la energie, vor reduce semnificativ consumul intern.

Inflația este estimată la 7% în 2026, în creștere față de 6,8% în 2025, înainte de a scădea la 3,7% în 2027.

Rata șomajului ar urma să urce moderat, de la 6,1% în 2025 la 6,3% în 2026, înainte de a coborî la 5,9% în 2027.

Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027. Comisia arată că această scădere vine după pachetele de consolidare fiscală adoptate între decembrie 2024 și septembrie 2025, care au inclus înghețarea salariilor și pensiilor în 2025 și 2026 și majorări de taxe.

Datoria publică ar urma însă să continue să crească, de la 59,3% din PIB în 2025 la 61,6% în 2026 și 63,4% în 2027.

(sursa: Mediafax)