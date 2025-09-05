Reacția Ministerului Justiției după decizia Curții de Justiție a UE

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat o decizie cu impact semnificativ în materia mandatului european de arestare, în cauza C-305/22. În esență, hotărârea stabilește obligația instanțelor din statele membre ale Uniunii Europene de a obține consimțământul statului emitent al mandatului european de arestare, înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în situația refuzului predării persoanelor urmărite. Din punct de vedere juridic, hotărârea CJUE reprezintă un succes pentru autoritățile române, dispozitivul hotărârii reflectând poziția exprimată de România în fața instanței, atât în observațiile scrise, cât și în ședința de audiere a pledoariilor. Argumentele susținute de Guvernul României în fața CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiției încă din anul 2023”, transmite Ministerul Justiției.

Reprezentarea solidă și profesionistă a Ministerului Justiției, prin direcțiile Drept Internațional și Cooperare Judiciară, respectiv Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului, a fost confirmată prin „preluarea de către Agentul CJUE a apărărilor formulate de experții Ministerului Justiției. Un reprezentant al Ministerului Justiției a însoțit de fiecare dată Agentul CJUE, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în fața Curții de la Luxemburg, pentru a susține fiecare pledoarie a statului român, în sfera cooperării judiciare, în materie penală. Ministerul Justiției, prin această implicare, își reconfirmă rolul de apărare a înfăptuirii justiției și apărării statului de drept, atât la nivel național, cât și la nivel european”, arată ministerul.

Curtea de Justiție a UE a decis că instanțele UE nu pot refuza executarea unui mandat european de arestare decât dacă există acordul statului care a emis mandatul.

(sursa: Mediafax)