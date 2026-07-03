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Percheziții în cinci județe într-un dosar privind divulgarea subiectelor la examenul de Bacalaureat

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   11:30
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Percheziții în cinci județe într-un dosar privind divulgarea subiectelor la examenul de Bacalaureat
Percheziții în cinci județe într-un dosar privind divulgarea subiectelor la examenul de Bacalaureat

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba fac vineri zeci de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu după ce s-ar fi încercat fraudarea bacalaureatului prin divulgarea subiectelor înainte de proba de examen.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, alături de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

Sunt percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice.

Organele de urmărire penală sunt sprijinite de organe de poliţie din judeţele Alba (Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale), Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj şi Sibiu şi grupări de jandarmi din judeţele Alba şi Cluj.

Surse MEDIAFAX susțin că s-ar fi divulgat subiecte înainte de susținerea uneia dintre probele examenului de bacalaureat, deși acest lucru ar fi trebuit să se afle doar în momentul începerii efective a examenului.

(sursa: Mediafax)

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