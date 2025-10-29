Percheziții în dosarul exploziei din Rahova

Potrivit IGPR, patru percheziții sunt făcute în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

După efectuarea perchezițiilor, șase persoane vor fi duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitaleii s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

(sursa: Mediafax)