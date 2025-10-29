x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Percheziții în dosarul exploziei din Rahova

Percheziții în dosarul exploziei din Rahova

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   08:11
Percheziții în dosarul exploziei din Rahova

Polițiștii fac miercuri opt percheziții domiciliare la persoane fizice și jurdice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Potrivit IGPR, patru percheziții sunt făcute în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

După efectuarea perchezițiilor, șase persoane vor fi duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitaleii s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: perchezitii explozie rahova
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri