Radu Marinescu: „Orice fel de abatere care afectează funcționarea justiției să nu fie tolerată”

„Într-o democrație, cetățenii au deplină libertate de a-și spune punctele de vedere, inclusiv prin intermediul unor proteste. Mesajul meu este că au fost invocate probleme concrete cu privire la activitatea din justiție și că astfel de probleme nu trebuie sub nicio formă ignorate, ci tratate cu foarte multă seriozitate”, a declarat Marinescu, luni, la Digi24.

Ministrul a spus că problemele pot fi identificate doar „în baza probelor”; punctând: „după ce aceste verificări vor fi făcute, verificări pe care eu personal, ca ministru a justiției, le-am cerut a fi prompte, obiective, imparțiale și depline, după ce aceste verificări vor fi finalizate, să se ia și măsurile necesare, pentru ca orice fel de abatere care afectează funcționarea justiției să nu fie sub nicio formă tolerată”.

Ministrul a precizat că a solicitat public intervenția Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare, însă a adăugat că eforturile ar trebui susținute și de magistrații care au reclamat nereguli: „Toți cei care au invocat magistrați fiindcă există disfuncționalități sau probleme,Trebuie să contribuie din punctul meu de vedere activ la aceste proceduri pentru a afla adevărul, avem nevoie de adevăr și de la concluziile acestea”.

„Eu mă raliez punctului de vedere al domnului președinte Nicușor Dan, care a spus magistrații care cunosc aspecte, magistrații care au de devoalat abuzuri, care au de devoalat disfuncționalități ale sistemului, trebuie să le spună, să le comunice și să susțină și cu datele, cu dovezile, ce le au la îndemână”, a mai spus ministrul.

Radu Marinescu a mai declarat că urmează să fie constituit un grup de lucru privind gestionarea problemelor din sistemul de justiție, adăugând că din grupul de lucru trebuie să facă parte și reprezentanți ai puterii judecătorești.

„Vom constitui și un grup de lucru. Domnul prim-ministru va fi cel care va stabili și va definitiva această componență a grupului de lucru. Opinez categoric că trebuie să facă parte din acest grup reprezentanții puterii judecătorești pentru că până la urmă discutăm despre norme care reglementează autoritatea judecătorească”, a declarat ministrul, luni la Digi24.

Despre o posibilă intrare a unor magistrați care au semnat problemele în sistemul de justiție, Marinescu a spus: „Despre doamna Moroșanu și ceilalți care au făcut foarte bine că au vorbit public despre probleme, pot să spun că la Ministerul Justiției au oricând posibilitatea să ne transmită absolut toate aspectele pe care le consideră relevante”.

Ministrul justiției a continuat; „Deci eu consider că e important să existe această comunicare. Este foarte bine că există și această reacție a magistraților. Eu nu pot decât să pun la dispoziție pe cei din ministerul meu dar evident nu am absolut nimic împotrivă să participe toți cei care sunt considerați și apreciați relevanți. Absolut toată lumea trebuie să-și pună punctul de vedere”.

(sursa: Mediafax)