Radu Marinescu anunță toleranță zero pentru actele de corupție din instanțe

Jurnalul.ro Ştiri Justitie

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   22:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în emisiunea OFF The Record de la Mediafax, că eventualele fapte de corupție din rândul magistraților trebuie investigate cu maximă atenție, însă a subliniat că percepția publică asupra fenomenului nu este întotdeauna identică cu amploarea sa reală.

Întrebat despre discuțiile de la Consiliul Superior al Magistraturii privind corupția în Justiție și despre afirmațiile procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, referitoare la solicitările transmise către Parchetul General în cazuri care vizează magistrați, Marinescu a spus că astfel de evaluări trebuie privite și prin prisma datelor statistice.

„Cred că și dânsul s-a referit la acest argument, dar e un argument care utilizează criterii statistice. Atât avem 1.000 de plângeri, din 1.000 de plângeri, 5 sunt cu magistrați. Ceea ce înseamnă că zona aceasta de corupție e una limitată”, a afirmat ministrul Justiției.

Întrebat dacă aceste cazuri ar trebui investigate mai atent, în condițiile în care structura din cadrul Parchetului General este percepută ca ineficientă, Radu Marinescu a răspuns: „Da, categoric”.

Ministrul a spus că tema corupției în sistemul judiciar trebuie abordată echilibrat, având nu doar o dimensiune juridică, ci și una psihologică și culturală. Potrivit acestuia, societățile diferă în privința toleranței față de corupție, însă într-un stat bazat pe valori europene nu poate exista toleranță față de acest fenomen.

„Nu trebuie să existe toleranță pentru fenomenul de corupție. Nici ca mentalitate, categoric, nu ca reacție instituțională”, a spus Marinescu.

În același timp, ministrul Justiției a avertizat, la OFF The Record, că percepția publică asupra corupției nu trebuie confundată automat cu realitatea faptelor investigate de instituțiile judiciare.

„Percepția publică nu este sinonimă cu realitatea fenomenului respectiv”, a declarat Radu Marinescu.

 

(sursa: Mediafax)

 

